El Bahrain Victorious se retira de la Vuelta a Suiza tras la muerte de Gino Mäder

El equipo Bahrain Victorious se ha retirado este sábado de la Vuelta a Suiza tras la muerte el viernes de su ciclista Gino Mäder, que no pudo superar las lesiones que se produjo en un accidente en el descenso de la quinta etapa del jueves. "Tras la trágica pérdida de Gino Mäder, el equipo Bahrain Victorious ha tomado la decisión de retirarse de la Vuelta a Suiza", informó el equipo en redes sociales.

La sexta etapa del viernes fue cancelada, y el pelotón recorrió los últimos 20 kilómetros del recorrido en un grupo neutralizado en memoria del corredor suizo, con sus compañeros del Bahrain Victorious encabezando el pelotón.

Mäder falleció el viernes a los 26 años en el Hospital de Coira(Suiza), al que había sido trasladado tras sufrir una grave caída durante la quinta etapa. El accidente de Mäder se produjo en el descenso final, cuando se salió de la carretera a alta velocidad y cayó por un barranco. El corredor helvético fue reanimado en el lugar por el personal médico de carrera, que le practicó una RCP, antes de ser trasladado en helicóptero al hospital.

A última hora del viernes, los organizadores de la carrera anunciaron que las dos últimas etapas se disputarían este fin de semana, una decisión tomada tras consultarlo con la familia de Mäder. Sin embargo, el Bahrain Victorious no participará en ellas.

Update 7th stage, June 17

Race will happen as planned on normal course and with the normal schedule



Time for GC will be taken at the 25km mark



No bonus seconds will be awarded at the Tissot sprints and at the finish line



All other classification will be raced as normal