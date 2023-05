Polémico recorte en la 13º etapa del Giro: "Si queremos llegar a Roma con 50 corredores la decisión es buena"

El mal tiempo sigue siendo protagonista en el Giro de Italia. La 13º etapa que debía disputarse entre Borgofranco d’Ivrea y Crans-Montana con un recorrido de 199 kilómetros, ha sido recortada a 74,6 km debido a las condiciones meteorológicas, con lluvias torrenciales en el momento de la salida prevista, mucho frío y hielo en buena parte de las bajadas de los puertos.





La etapa de montaña, que ya fue recortada anteriormente por las nevadas caídas en la zona, eliminando gran parte del ascenso al Gran San Bernardo, ha vuelto a sufrir otro tijeretazo considerable, dejando el recorrido en 74,6 km. De esta forma, arrancarán desde la localidad suiza de Sembrancher, a las 14:30 horas, suprimiendo algo más de los primeros 120 km del recorrido previsto. La jornada afrontará la subida a la Croix de Coeur (15 km al 8,6%) y finalmente el puerto de Crans Montana (12,9 km al 7,2%). Los ciclistas que han tomado la salida neutralizada en suelo italiano, han tenido que subirse, posteriormente, a los autobuses de sus respectivos equipos para ser trasladados hasta la salida en territorio helvético.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mauro Vegni, director del Giro, comentó: “Los corredores han solicitado cambiar la ruta de la etapa debido al protocolo de clima extremo. La noticia en tiempo real de Suiza es que las condiciones son mucho mejores allí que aquí en Italia. Tengo que decir que nunca es fácil encontrar un acuerdo porque cada uno tiene sus propios intereses. Mi interés es el Giro".

Reacciones de los ciclistas

El británico Geraint Thomas, líder del Giro, afronta la etapa en la que se espera "muchos ataques de inmediato" con el objetivo de salvar la 'maglia rosa' en una ascensión donde ganó el Tour de Suiza: "Ayer hablamos con la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) y los equipos se pronunciaron sobre lo que querían hacer. Creo que se ha tomado una buena decisión. Hay que evitar este clima frío y húmedo por más tiempo". Además, el de INEOS-Grenadiers agregó:"Si queremos llegar a Roma con al menos 50 corredores la decisión ha sido buena".

Por su parte, el español Carlos Verona de Movistar Team, también se mostró a favor: "Antes que nada hemos tenido una reunión y 22 equipos 19 votamos a favor de modificar la ruta. Al final lo único que queremos es el espectáculo, no queremos hacer una guerra. Creo que desde el punto de vista de la seguridad de los corredores siempre es mejor dos horas bajo la lluvia que cinco".

El italiano Gianni Moscon (Astana) ha manifestado su desacuerdo con el cambio de trazado:"Es cierto que hace mal tiempo y estamos cansados pero no creo que se dieran las condiciones para acortar la etapa. Para mí podías correr, luego si alguien quería parar podía hacerlo. No estamos ordenados por un médico para ser ciclistas profesionales. Si no nos gusta, podemos cambiar de trabajo".