El Giro de Italia arrancará el 8 de mayo con una contrarreloj en Turín

La 104ª edición del Giro de Italia arrancará el próximo 8 de mayo con un prólogo contrarreloj de nueve kilómetros por las calles de Turín y concluirá el 30 de mayo con el tradicional cierre en Milán, según ha anunciado este jueves la organización de la 'corsa rosa'.

Será la tercera ocasión en la que Turín acoja la etapa inicial del Giro, como ya ocurrió en 1961 y 2011, y volverá a hacerlo para celebrar el 160 aniversario de la reunificación de Italia.

The Giro d'Italia 2021 will start from…. PIEMONTE! Did you guess the Grande Partenza? | Il Giro D'Italia 2021 partirà dal… PIEMONTE! Avete indovinato la Grande Partenza? pic.twitter.com/9OF0O7at3v