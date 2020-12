December 3, 2020, Herning, DENMARK: 201203 Nerea Pena Abaurrea of Spain during the EHF European Handball Championship handball match between Russia and Spain on December 3, 2020 in Herning..Photo: Ludvig Thunman / BILDBYRÃ?â??N / kod LT / LT0066.hÃ?Â¥ndball handboll handball ehf euro 2020 em 2020 handball championship 2020 handbolls-em 2020 russia spain dam bbeng (Credit Image: © Ludvig Thunman/Bildbyran via ZUMA Press)Ludvig ThunmanCordon Press