El Barça de Xavi Pascual aspirará a su décima Liga de Campeones el 28 y 29 de diciembre próximos en la Final a Cuatro que se jugará en el Lanxess Arena de Colonia, después de que la Federación Europea haya decidido este viernes dar por suprimidas las rondas de octavos y cuartos de final de la competición.

Season 2019/20 update: the Executive Committee of the European Handball Federation has decided on the further rundown of the current European handball season.



Official statement: https://t.co/lo7SdtJyG7pic.twitter.com/emJQcpynNe