Carlos Viver, Roberto Parrondo y Ambros Martín, nominados a mejores entrenadores del mundo

Los entrenadores españoles Carlos Viver (selección española femenina), Roberto Parrondo (Vardar y selección egipcia masculina) y Ambros Martín (Rostov-Don y selección rusa femenina) han sido nominados en los premios anuales de la Federación Internacional de Balonmano (IHF).

La IHF anunció las lista de nominados a las cuatro categorías de sus premios: jugadores en categoría masculina y femenina, y entrenadores en categoría masculina y femenina. En los galardones de jugadores no hay presencia española, pero si en los técnicos, tres en total.

Así, Viver, que guió a España hasta la final del Mundial de Japón, y Ambros Martin, que se proclamó subcampeón de la Champions con el Rostov-Don, están nominados en categoría femenina. Además, Parrondo logró proclamarse campeón de Europa con el Vardar macedonio tras derrotar en la final al Veszprém.

Las votaciones para todos los premios ya están abiertas para los aficionados en la web de la IHF y se mantendrán activas hasta el 18 de julio. Ese día, la IHF anunciará los nombres de los cuatro ganadores.

Presenting the 2019 IHF Coach of the Year nominees 10 coaches, two categories.