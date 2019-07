El Valencia Basket incorpora el sonido de La Fonteta en sus nuevas equipaciones

El Valencia Basket presentó este jueves sus nuevas equipaciones para la próxima temporada que incluyen como principal novedad la plasmación de la onda del sonido que se vive en la Fonteta, que fue registrado en un partido con varios micrófonos cruzados y al que se puede acceder también mediante un código QR incluido en todas las camisetas.

CAS �� Las nuevas equipaciones incorporan el Soroll. ¿Quieres saber cómo? ¡Mira!



VAL �� Les noves equipacions incorporen el Soroll. Vols saber com? Mira!



ENG �� The new game kits incorporate the Soroll. Do you want to know how? Take a look! pic.twitter.com/MUmt5GDHdd