Rusia no jugará el Eurobasket 2022

Continúan las sanciones para Rusia después de la invasión en Ucrania. A primera hora de la tarde de este viernes se ha confirmado que Rusia no estará en el próximo Eurobasket que se celebrará conjuntamente en Alemania, República Checa, Georgia e Italia entre el 1 y el 18 de septiembre de 2022 bajo la denominación EuroBasket 2021.

Russia is withdrawn from #EuroBasket 2022. Montenegro, as the team with the best win-loss record (3-3) among those who didn’t advance from the EuroBasket Qualifiers, will replace Russia in the tournament and will compete in Group A in Tbilisi. pic.twitter.com/ARtJbmfNfx