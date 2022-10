Estados Unidos se lleva el Mundial tras aplastar a China en la final

La selección de Estados Unidos sigue siendo de oro tras conseguir su cuarto título mundial consecutivo, el undécimo de su palmarés, al vencer a China en la final, disputada en Sídney (Australia), por 83-61. La selección USA dominó todo el encuentro, ganó todos los parciales y sólo en los últimos minutos, ya con la victoria asegurada levantó el pie del acelerador.

?? ???????????? ?????? ???????? ???? ????????! ??



Team USA ???? are the @FIBAWWC champions yet again!#FIBAWWCpic.twitter.com/yMNB77HC4h