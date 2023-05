Baloncesto/Euroliga.- Rudy Fernández: "La semifinal contra el Barça está al 50 por ciento"

El alero del Real Madrid Rudy Fernández aseguró este martes que plantarán "cara" como han hecho "estos últimos años" al Barça este viernes en la semifinal de la 'Final a Cuatro' de la Euroliga y que ve "al 50 por ciento" un duelo donde deben "aprovechar" que todo lo vivido en el duro 'Playoff' ante el Partizán les ha hecho "más fuertes".

"Tenemos que intentar luchar esta 'F4'. Aunque delante vamos a tener a un grandísimo equipo que viene jugando muy bien, vamos a plantarles cara como hemos hecho durante estos últimos años", recalcó Rudy Fernández en rueda de prensa.

El balear sabe que, aunque ya se hayan visto las caras muchas veces contra el Barça, "cada partido es una historia diferente y más llegado a este momento". "Al igual que ellos tenemos opciones, los dos hemos hecho una gran Euroliga. Tenemos bajas que nos hacen perder a jugadores muy importantes y referentes en nuestra dinámica de equipo, pero está al 50 por ciento. Tenemos que jugar los dos nuestro partido y olvidarnos de lo anterior", expresó.

"En una 'F4' el favoritismo queda a un lado, llegamos los cuatro mejores y todos tenemos la ambición de conseguir el título. Nosotros hemos vivido muchas semifinales y finales y vamos a intentar lucharlo", añadió.

El internacional reiteró que lo que les ha hecho clasificarse para la 'F4' "ha sido la dinámica de grupo" y el estar "unidos en los momentos más complicados" de la serie ante el Partizán. "Eso nos ha permitido dar un paso adelante ante las adversidades en el camino y en este punto, tenemos la suficiente experiencia para afrontar una eliminatoria", indicó.

"También esta serie ante el Partizán nos ha ayudado a juntarnos más y a ser un equipo más sólido, todas las adversidades nos han hecho más fuertes y tenemos que aprovecharlo en esta 'Final a Cuatro'", advirtió Rudy Fernández.

Sobre su experiencia, cree que los "veteranos" como él, Sergio Rodríguez y Sergio Llull no toman "decisiones". "Tenemos un gran equipo, con muchísima experiencia y a lo mejor los veteranos podemos trasladársela a los que a lo mejor, como Musa, que es su primera vez, para intentar ayudarle lo máximo posible. Estamos todos metidos sabiendo que debemos ser uno, el equipo, y apoyarnos en todo momento porque los habrá complicados. Lo más importante es ser un equipo", remarcó.

Rudy Fernández no esconde que "el nivel de exigencia del calendario es mucho" y que "físicamente es difícil de llevar". "Pero gracias a una gran plantilla hemos podido coger descansos que nos vienen bien. Los que estemos tenemos que dar el cien por cien sean 5 ó 20 minutos, esperemos que todos estemos concentrados y podamos dar ese punto más al equipo", demandó ante las bajas en Kaunas de Gaby Deck, Guerschon Yabusele y Vincent Poirier.

"Venimos de jugar en Valencia y en Gran Canaria, que no son viajes de aquí al lado y que también cansan física y mentalmente. Puede ser que estemos con un calendario muy exigente y creo que las ligas deberían plantearse el cuidar un poco más al jugador e intentar juntarse con los equipos para confeccionarlo. Creo que ya no me pillará, pero hay que cuidar al jugador para que en los momentos más importantes podamos ver un espectáculo de gran nivel", añadió al respecto.

Finalmente, el madridista subrayó que "el Real Madrid transmite el no bajar nunca los brazos" y cuando llegó al club "la prioridad" era conseguir la Euroliga, lo que se logró de nuevo en Madrid en 2015. "Hacerlo en casa fue algo muy especial, la de Belgrado (2018) fue algo inesperado por todas las lesiones que acarreamos ese año. Ojalá podamos disfrutar de esta y levantar otra más", sentenció.