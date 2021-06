Sergio Scariolo se despide de los Toronto Raptors

El italiano Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, anunció este jueves que dejará su actual puesto de entrenador asistente de los Toronto Raptors, y que vuelve a Europa tras estar desde julio de 2018 bajo la disciplina del equipo canadiense de la NBA.



Scariolo, que no reveló su nuevo destino aunque en su país varios medios de comunicación lo han vinculado con el Virtus de Bolonia, agradeció en sus redes sociales a los Raptors la experiencia de entrenar al equipo de Toronto.



"No tengo palabras para expresar mis sentimientos de agradecimiento a Larry Tanenbaum y su familia, Masai Ujiri, Bobby Webster y Nick Nurse por estos tres fantásticos años en la familia de los Raptors", dijo Scariolo en su mensaje.



"He aprendido tanto de todos vosotros, he tenido la buena fortuna de entrenar grandes jugadores y establecer relaciones que durarán para siempre", continuó.







"Gracias en especial a todos los jugadores, entrenadores, el equipo y el personal del estadio, los aficionados y la gente de Toronto, que me dieron una calurosa bienvenida y me hicieron sentir como en casa desde el primer día. Hace dos años, ganamos un gran campeonato juntos", recordó el italiano.



"Se que todos en la organización trabajan mucho, cada día, para alcanzar ese objetivo de nuevo. ¡Y estaré animando a los Raptors desde Europa!", concluyó Scariolo.



Por su parte, los Toronto Raptors colocaron en su cuenta oficial de Twitter una imagen de Scariolo con el texto "Grazie mille".