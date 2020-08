Ricky Rubio no frena en su carrera hacia los playoff y los Suns vuelven a ganar

Phoenix Suns tendrá opciones de jugar el 'play-in' de la Conferencia Oeste de la NBA, aunque no dependerá de sí mismo, después de alargar su racha victoriosa y sumar su séptima victoria seguida al batir este martes por 130-117 a Philadelphia 76ers, con un gran partido del base español Ricky Rubio.

Invictos en la 'burbuja' de Orlando, el 7-0 que acumula la franquicia de Arizona le sitúa en la novena posición de su conferencia, pero para poder jugar esa eliminatoria extra con el octavo, ahora Portland Trail Blazers, necesita ganar en su último partido a Dallas Mavericks y esperar que pierdan los de Oregón o Memphis Grizzlies.

De momento, parece que esa presión extra no ha afectado a los de Monty Williams, los únicos invictos en esta reanudación del campeonato, en la que están teniendo a un sensacional Devin Booker. El escolta volvió a superar la treintena de puntos (35, con 11/24 en tiro) y lideró a los suyos junto a Ricky Rubio.

Ricky Rubio (10 PTS, 7 AST) has the @Suns up 63-58 at the half on NBA LP! #WholeNewGame



