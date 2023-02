Phoenix asalta Boston; Embiid mantiene la buena racha de los Sixers

Una pelea con puñetazos volando entre Mo Bamba (Orlando Magic) y Austin Rivers (Minnesota Timberwolves) desembocó en una tangana que acabó con cinco expulsiones: Bamba y Jalen Suggs en los Magic y Rivers, Jaden McDaniels y Taurean Prince en los Wolves.

Cole Anthony (20 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) fue el máximo anotador en la victoria de Orlando mientras que D'Angelo Russell (29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) fue el más destacado de Minnesota.

Con Joel Embiid (33 puntos y 10 rebotes) al frente de seis jugadores por encima de los 10 puntos, los Sixers, que han ganado nueve de sus últimos diez encuentros, vencieron a unos Spurs sin remedio y que ya llevan ocho derrotas seguidas. Malaki Branham (26 puntos) fue el más destacado de San Antonio.

33 PTS 10 REB 4 AST A strong performance for Joel Embiid in the Sixers W. pic.twitter.com/g43hkkkvn8

Los Phoenix Suns dieron la campanada al derrotar en Boston a los Celtics gracias a una sólida actuación colectiva comandada por Mikal Bridges (25 puntos), Chris Paul (15 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias), Dario Saric (14 puntos y 13 rebotes) y Deandre Ayton (14 puntos y 10 rebotes). Jaylen Brown fue el mejor de Boston (27 puntos y 8 rebotes) y Jayson Tatum logró 20 puntos con un triste 3 de 15 en tiros de campo.

Fred VanVleet, con 32 puntos, impulsó a los Toronto Raptors en su victoria ante los Houston Rockets, colistas del Oeste y que tuvieron como referente a Eric Gordon (28 puntos). Los españoles no tuvieron suerte: Juancho Hernangómez jugó 5 minutos en Toronto sin dejar huella en la estadística y Usman Garuba no encontró hueco en la rotación de Houston.

Fred VanVleet in the Raptors W: 32 points 5 rebounds 4 assists 5 threes pic.twitter.com/AYg52GY20k

Los Atlanta Hawks, que ya ganaban de 22 puntos en el segundo cuarto, firmaron una notable victoria en Utah gracias a los 27 puntos y 6 asistencias de Trae Young. Lauri Markkanen (25 puntos y 10 rebotes) encabezó la ofensiva de los Jazz.

La remontada del día la sellaron los Portland Trail Blazers, que perdían de 20 puntos antes del descanso y que acabaron llevándose el encuentro ante unos Washington Wizards que vieron cortada su racha de seis triunfos consecutivos. Anfernee Simons (33 puntos y 6 asistencias) y Damian Lillard (29 tantos) hicieron inútil el partidazo de Bradley Beal (34 puntos) y Kristaps Porzingis (32 puntos) para Washington.

Anfernee Simons went OFF in the Trail Blazers' comeback win.



33 PTS

5 REB

6 AST

9 Threes pic.twitter.com/gxwTLxK3J5