La nueva temporada de la NBA empezará el 22 de diciembre

Los representantes del Sindicato de Jugadores completaron este jueves la votación favorable al plan presentado por el comisionado de la NBA, Adam Silver, para comenzar la temporada regular 2020-21 el próximo 22 de diciembre, y con un calendario reducido a 72 partidos.

Ahora solo falta que la Junta de Propietarios de la NBA también de su aprobación y se comience a trabajar con el calendario de actividades previas al inicio de la competición como son permitir los traspasos antes de que el próximo 18 de este mes de noviembre se celebre el sorteo universitario.

