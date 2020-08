Los Raptors de Marc Gasol ganan a Philadelphia 76ers y se medirán a los Nets en playoffs

Toronto Raptors se medirá a Brooklyn Nets en la primera ronda de los 'playoffs' de la Conferencia Este de la NBA después de ganar este miércoles por 125-121 a Philadelphia 76ers, en un buen partido de Marc Gasol, mientra que Serge Ibaka se quedó de nuevo sin jugar.

Los actuales campeones del anillo sumaron su sexta victoria en siete partidos en la 'burbuja' de Orlando y pueden empezar a pensar en su primer rival en las eliminatorias, aunque le resta todavía jugar un encuentro ante Denver Nuggets.

Marc Gasol aportó a los de Nick Nurse, que dejó la dirección desde el banquillo a Adrian Griffin, sobre todo en defensa, donde volvió a ser un 'muro' para Joel Embiid al que controló bastante bien hasta que el camerunés tuvo que salir de la cancha por un problema físico.

Además, en sus 19 minutos, el pívot español aportó once puntos, con 4/8 en lanzamiento, y capturó cinco rebotes para unos Raptors donde anotaron 12 de los 13 jugadores que participaron. Chris Boucher, con 19 tantos, nueve rebotes y cuatro tapones, fue su jugador más destacado.

Gasol sets up Lowry with the tough backdoor pass!#WholeNewGame on ESPN pic.twitter.com/pxsyyETD8G