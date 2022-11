Los Raptors frenan a Doncic; Phoenix sufre ante Utah; el mejor LeBron acaba con los Spurs

LeBron James es exhibió con un doble doble de 39 puntos y 11 rebotes, con siete de doce en triples, para dar a los Lakers la segunda victoria del año fuera de casa, la segunda en dos días ante los Spurs.

?? @KingJames propelled the @Lakers to the win, dropping 23 points in the 2nd half on his way to a season-high 39 points! #LakeShow



?? 39 PTS | 11 REB pic.twitter.com/Bl62cXJUa4