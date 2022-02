Los Nets dejan tocados a los Bucks; Ja Morant hunde a los Bulls; Miami lidera en solitario la Conferencia Este

Milwaukee Bucks, 123 - Brooklyn Nets, 126

A la espera del debut de Ben Simmons, fue Kyrie Irving el líder de unos Nets que volvieron al triunfo tras dos derrotas consecutivas y una racha negativa de apenas dos victorias en quince encuentros. El equipo de Steve Nash estuvo perdiendo 103-110 con siete minutos por jugar en el cuarto cuarto, pero acabó triunfando gracias a una mejor aportación de su banquillo, que acumuló 30 puntos por los 13 de los Bucks.

Kyrie Irving



Kyrie Irving was scoring from all over the court, dropping 38 points to lift the @BrooklynNets to victory!



38 PTS (14-26 FGM) | 5 REB | 5 AST | 2 STL

Junto a Irving, brilló Seth Curry, con 19 puntos y 4 de 8 en triples, mientras que en los Bucks, Bobby Portis anotó 30 puntos y el griego Giannis Antetokounpo, 29. El español Serge Ibaka anotó ocho puntos, con un triple, y recogió cuatro rebotes. Los Bucks, vigentes campeones, bajaron a la quinta posición en el Este (36-25).

Miami Heat, 133 - San Antonio Spurs, 123

El trío compuesto por Bam Adebayo (36 puntos con 14 de 21 en tiros), Jimmy Butler (27 puntos) y Tyler Herro (27 puntos y 4 de 9 en triples) le dio a Miami un trabajado triunfo por 133-129 ante los Spurs, en los que Keita Bates-Diop, Lonnie Walker y Devin Vassel acabaron con 22 puntos cada uno.

Los Spurs llegaron a liderar por 16 puntos en el primer cuarto y Miami tuvo una renta de 17 con el 119-102 en el cuarto parcial, antes de que San Antonio recortara gracias a un parcial de 27-12 que le hizo soñar con una gran remontada, sin premio.

Chicago Bulls, 110 - Memphis Grizzlies, 116



Ja Morant lideró a los Grizzlies con 46 puntos, el mejor registro de su carrera, en el United Center y puso fin a la racha de seis victorias consecutivas de los Chicago Bulls, en los que DeMar DeRozan, pese a sus 31 puntos (aunque solo 10 de 29 en tiros), interrumpió su racha de ocho encuentros seguidos con al menos 35 puntos y un 50 % en tiros. Los Bulls perdieron la primera posición en el Este (32-21), a favor de Miami, mientras que los Grizzlies son terceros en el Oeste (42-20).

JA WITH THE 360 LAY!



Ja gets acrobatic





Cleveland Cavaliers, 92 - Washington Wizards, 86

El finlandés Lauri Markannen anotó 23 puntos y, junto a los 18 puntos de Jarret Allen, amargó la gran noche de Kyl Kuzma, quien anotó 34 puntos con un tremendo 8 de 11 en triples. Los Cavs se reencontraron la victoria tras tres derrotas consecutivas y se colocaron cuartos en el Este (36-24), mientras que los Wizards son undécimos (27-33).

Detroit Pistons, 104 - Boston Celtics, 113

Siguen con su momento dulce los Celtics, que sumaron su undécima victoria en los últimos doce partidos, al doblegar a domicilio 113-104 a los Detroit Pistons, empujados por su dúo Jalen Brown (27 puntos) y Jayson Tatum (26 puntos y 11 rebotes). Los Celtics se vengaron de la derrota que los Pistons les infligieron antes del parón por el All-Star y son ahora sextos en el Este (36-26), mientras que los Pistons se quedaron penúltimos (14-46).

Denver Nuggets, 115 - Sacramento Kings, 110



Un triple doble del serbio Nikola Jokic (18 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) empujaron el trabajado triunfo de los Nuggets (sextos en Oeste, 30-25) contra los Kings (decimoterceros, 22-40). Aaron Gordon, con 23 puntos y 8 de 12 en tiros, y Monte Morris (21 y 8 de 13 en tiros) también se lucieron en los Nuggets.

Atlanta Hawks, 127 - Toronto Raptors, 100

Tras caer en Chicago (105-108) y meter solo 14 puntos, Trae Young volvió a liderar a los Hawks con 41 puntos y un asombroso 17 de 24 en tiros. Los Hawks, que llegaron a perder por 12 puntos al comienzo del segundo cuarto, son décimos en el Este (29-31) y se encuentran en puestos de "play in". Por su parte, los Raptors son séptimos (32-27) tras perder su segundo partido consecutivo.

After scoring 25 points in the first half, Trae Young picked up a 40 piece on an efficient 17-24 FGM.
@TheTraeYoung: 41 PTS, 4 REB, 11 AST