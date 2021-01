Los Nets celebran la llegada de Harden ganando a los Knicks; regreso triunfal de Porzingis con Dallas

Luka Doncic se acercó al triple-doble y llevó a los Mavericks de Dallas a una victoria como visitantes por 93-104 sobre los Hornets de Charlotte, a los que rompió una racha de cuatro triunfos seguidos. Rick Carlisle se convirtió en el entrenador número 16 en la historia de la NBA en ganar 800 partidos como profesional.

Doncic consiguió 34 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias para los Mavericks (6-4). El alero Tim Hardaway Jr. logró 18 tantos y el pívot letón Kristaps Porzingis agregó 16 puntos en su regreso de una lesión en la rodilla derecha. Porzingis jugó por primera vez desde que el pasado octubre se sometiera a la operación para que los doctores le reparasen el menisco de la rodilla derecha que tenía desgarrado.

Carlisle, como había adelantado, mantuvo a Porzingis bajo el protocolo de "rango de minutos" en el que espera que Porzingis pueda jugar y se vaya adaptando a la competición sin que corra ningún riesgo de sufrir algún tipo de problema físico. Carlisle le dio 21 minutos como titular.

Los Hornets (6-6), que habían llegado encendidos al partido, nunca pudieron con los Mavericks. Terry Rozier, que logró 18 puntos, acabó como máximo encestador de los Hornets, P.J. Washington agregó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes y Gordon Hayward acabó con otros 16 tantos.

Giannis Antetokounmpo confirmó que comienza a consolidar su producción en todas las facetas del juego al conseguir un triple-doble que permitió a los Bucks ganar este miércoles de visitantes por 101-110 a los Pistons de Detroit. Antetokounmpo aportó 22 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias que dejaron a los Bucks (8-4). Además, los Bucks derrotaron a los Pistons (2-9) por tercera vez en lo que va de competición este mes de enero.

Antetokounmpo consiguió el vigésimo triple-doble como profesional. Jrue Holiday, el gran fichaje del descanso invernal de los Bucks, también mostró signos de ir a más en su juego individual y lo hizo al aportar 21 tantos, Byran Forbes encestó 13 puntos y Khris Middleton otros 12.

Los Pistons tuvieron al alero Jerami Grant como su líder al aportar 22 tantos, que al final no evitaron la derrota, Mykhailiuk encestó 18 y Blake Griffin se quedó en apenas 12 puntos a los que añadió 7 rebotes y 6 asistencias.

Si había alguna duda de que los Brooklyn Nets son actualmente la mejor franquicia de la NBA en Nueva York, Kevin Durant, con 26 puntos, seis asistencias, tres rebotes y dos tapones, la despejó al vencer su equipo de visitantes 109-116 a sus vecinos de los Knicks.

El triunfo se dio horas después de que los Nets cerraran con los Houston Rockets el traspaso deJames Harden, a cambio de varios jugadores y derechos de selección de primera ronda del sorteo universitario. Durant estaba programado para jugar dos noches seguidas por primera vez desde la cirugía para reparar su tendón de Aquiles de la pierna derecha.

El alero tuvo que hacer un poco más de lo planeado después de que los Nets modificaran su roster al incluir a varios jugadores que salieron de la plantilla como parte del traspaso en el que también intervinieron Indiana Pacers y Cleveland Cavaliers. Con Kyrie Irving perdiéndose un quinto partido consecutivo por razones personales, los Nets solo tenían nueve jugadores disponibles para enfrentarse a los Knicks.

Pero Bruce Brown logró un doble-doble de 15 tantos y 14 rebotes y el alero Joe Harris encestó también 15 tantos como titulares de los Nets, que ganaron el segundo partido consecutivo y se pusieron de nuevo con marca ganadora de 7-6.

Julius Randle lideró el ataque de los Knicks al conseguir 30 puntos, siete rebotes, cinco asistencias y dos recuperaciones de balón, que no impidieron la cuarta derrota consecutiva. R.J. Barrett agregó 20 puntos y Immanuel Quickley, que salió de reserva, acabó como el sexto jugador de los Knicks (5-7), con 19 tantos.

Jonas Valanciunas aportó un doble-doble de 24 puntos y 16 rebotes que ayudaron a los Grizzlies de Memphis a derrotar por 107-118 a los Timberwolves de Minnesota. Memphis superó a Minnesota con un parcial de 38-17 en el último cuarto para ganar su tercer partido consecutivo que los deja con marca de 5-6 a pesar de que siguen su estrella Ja Morant, ganador del premio de Novato del Año.

Big-time double-double for @JValanciunas (24 PTS, 16 REB) leads the @memgrizz to their 3rd-straight win! pic.twitter.com/9bJsDIayXa

Graysn Allen agregó 20 puntos y Brandon Clarke aportó 19 puntos y 9 rebotes como jugadores importantes en el ataque de los Grizzlies. Además, De'Anthony Melton se fue a los 15 puntos y Xavier Tillman, consiguió otros 12 tantos.

Malik Beasley acabó como líder encestador de los Timberwolves al conseguir 28 puntos, Karl Anthony Towns aportó un doble-doble de 25 puntos y 14 rebotes, que tampoco evitaron la derrota de los Timberwolves (3-8), la octava en los últimos nueve partidos disputados.

Juancho Hernangómez, que siguió de titular, anotó cinco puntos sin tener de nuevo su mejor inspiración ofensiva. Juancho jugó 29 minutos en los que anotó 2 de 7 tiros de campo, incluido un triple de seis intentos y capturó ocho rebotes. Ricky Rubio se quedó en seis tantos en los 24 minutos que estuvo en el campo, capturó dos rebotes y repartió seis asistencias.

Los Lakers siguen intratables a domicilio y sumaron su séptima victoria consecutiva lejos del Staples Center en este inicio de campaña, récord de la franquicia, tras ganar en Oklahoma City a los Thunder por 99-128 de la mano de Lebron James (26 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias), Anthony Davis (18 puntos) y Montrez Harrell (21 puntos). Marc Gasol logró 3 puntos, 5 rebotes y 1 asistencias para los Lakers (10-3).

Por los Thunder (5-6), que todavía no conocen la victoria como locales, Shai Gilgeous Alexander lideró el ataque con 17 puntos. El base canadiense tuvo el apoyo de Isaiah Roby con 11 puntos.

Kawhi Leonard y Paul George volvieron a encargarse de encabezar el ataque de Los Ángeles Clippers (111-106) ante los New Orleans Pelicans. Leonard aportó 28 puntos y 9 asistencias, mientras que George llegó a los 27 tantos, capturó 7 rebotes y repartió 6 pases de anotación. Serge Ibaka disputó 26 minutos y aportó 12 puntos, con tres rebotes, dos asistencias y puso dos tapones para los Clippers (8-4).

Los Pelicans (4-6), que antes del partido conocieron la baja de Zion Williamson, por positivo en Covid-19, tuvieron a Nickel Alexander-Walker como su mejor jugador, tras aportar 37 tantos y 8 rebotes, Brandon Ingram encestó 22 tantos, y Steven Adams llegó a los 12. El entrenador Stan Van Gundy siguió sin darle minutos al pívot español Willy Hernangómez.

Damian Lillard consiguió un doble-doble de 40 puntos y 13 asistencias que ayudaron a los Portland Trail Blazers a ganar a domicilio por 126-132 a los Kings de Sacramento. Con su victoria, la cuarta consecutiva, los Trail Blazers mejoraron su registro a 7-4. C.J. McCollum también aportó un doble-doble de 28 puntos, 10 asistencias y siete rebotes y Jusuf Nurkic consiguió otro de 18 tantos y 12 rebotes.

�� 40 & 13 for Dame ��@Dame_Lillard becomes the 1st player with 40+ PTS, 13+ AST and zero turnovers since turnovers became an official stat in 1977-78! pic.twitter.com/xXJSVItJqw