Los Knicks y los Pacers, a una victoria de avanzar; los Clippers igualan la serie; los Suns, KO

Con 47 puntos de Jalen Brunson, los New York Knicks vencieron este domingo en Filadelfia a los Sixers por 92-97 y quedaron a una sola victoria de superar la primera ronda del Este (1-3).

El base fijó un récord en puntos para un jugador de los Knicks en 'playoff' con 18 de 34 en tiros además de 4 rebotes y 10 asistencias. Se elevó en otra entrega vibrante de esta serie entre dos conjuntos dispuestos a pelear cada balón como si les fuera la vida en ello.

La defensa neoyorquina, especialmente en el último cuarto, fue un muro con gigantes como OG Anunoby, que además aportó 16 puntos y 14 rebotes. Los de Tom Thibodeau también castigaron a los Sixers en el rebote ofensivo (15).

El triunfo de los Knicks fue aún más meritorio teniendo en cuenta que el calvario de lesiones volvió a sacudirles: Mitchell Robinson no pudo jugar y Bojan Bogdanovic tuvo que retirarse en el segundo cuarto.

Los Angeles Clippers, que estuvieron muy cerca de desperdiciar una ventaja de 31 puntos, se llevaron este domingo un apasionante duelo contra los Dallas Mavericks por 111-116 y la serie regresa ahora a California con empate 2-2 y factor cancha para los de Tyronn Lue.

De un +31 en el segundo cuarto para los angelinos se pasó en el tercero a solo un +2 tras una furiosa reacción de los de Luka Doncic, que llegarían a ponerse por delante en el último periodo.

Sin embargo, los Clippers, pese a no contar con Kawhi Leonard por lesión, consiguieron imponerse en un desenlace muy emocionante.

Los Milwaukee Bucks, sin los lesionados Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard, se encuentran a un partido de ser eliminados del 'playoff' (3-1) tras caer derrotados este domingo en Indiana por 126-113 ante unos Pacers con muy buena puntería de larga distancia.

Los Bucks no pudieron contar con Antetokounmpo, que todavía no ha debutado en la postemporada por una lesión en los isquiotibiales; y Lillard, que se hizo daño en el tendón de Aquiles en el tercer partido.

4-0 y eliminados en primera ronda tras ser solo sextos en el Oeste. Ese es el ridículo balance de los Phoenix Suns, que comenzaron la temporada como aspirantes al anillo y que la han acabado sufriendo una humillante barrida a manos de los Minnesota Timberwolves (116-122 este domingo).

