Los Celtics le hacen un gran favor a los Lakers

Boston Celtics, 101 - Sacramento Kings, 100

Los Lakers tuvieron que darle las gracias a los Celtics, que vencieron a unos Kings que de este modo ya están empatados con los angelinos en el 'play-in' del Oeste. Con el primer puesto del Este sellado y el factor cancha para todo el 'playoff' garantizado, los Celtics se permitieron el lujo de cerrar el partido con su segunda unidad y por poco lo pagan caro, se impusieron a los Kings con una canasta a falta de 7.4 segundos de Xavier Tillman. Ni De'Aaron Fox, ni Keegan Murray ni Colby Jones lograron responder para Sacramento en el último suspiro.

De nada sirvieron los 40 puntos de Fox en Sacramento, que contó también con 16 puntos, 16 rebotes y 6 asistencias de Domantas Sabonis. El pívot lleva 73 dobles-dobles en esta temporada y superó así el récord que tenía Hakeem Olajuwon con 72 en la campaña 1992-93. Kristaps Porzingis (20 puntos y 11 rebotes) y Payton Pritchard (21 puntos) fueron los más productivos de unos Celtics que siguen ganando aun con el piloto automático.

Milwaukee Bucks, 111 - Toronto Raptors, 117

Perder tres partidos seguidos a poco más de una semana de terminar la temporada regular no es ideal, pero hacerlo ante los Raptors, los Grizzlies (antepenúltimos en el Oeste) y los Wizards (penúltimos en el Este) deja a los Bucks con sensaciones muy preocupantes. Sin Giannis Antetokounmpo, Milwaukee se encomendó a Damian Lillard (36 puntos y 6 asistencias) pero no fue suficiente ante los 31 puntos con 7 triples de Gary Trent Jr.; los 25 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias de Immanuel Quickley; y los 26 puntos y 7 rebotes de RJ Barrett.

Indiana Pacers, 126 - Oklahoma City Thunder, 112

Todavía sin los lesionados Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams, los Thunder (52-25, terceros en el Oeste) encadenaron su tercera derrota seguida pese a que Josh Giddey se quedó cerca del triple-doble con 14 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias. Pascal Siakam (21 puntos) se puso al frente de unos Pacers que dejaron a los Thunder en un triste 8 de 30 en triples.

Dallas Mavericks, 108 - Golden State Warriors, 106

Una canasta de P.J. Washington a falta de 4.5 segundos dio este viernes a los Mavericks, sin Luka Doncic por molestias en la rodilla, un muy meritorio triunfo ante los Warriors, que perdieron tras seis victorias consecutivas. Klay Thompson tuvo un triple sobre la bocina para ganar el encuentro pero su tiro no entró. Washington brilló con 32 puntos; Kyrie Irving sumó 26 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias; y Daniel Gafford logró 10 puntos y 15 rebotes. Stephen Curry con 28 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias fue el mejor de los Warriors.

Phoenix Suns, 97 - Minnesota Timberwolves, 87

Los Suns tenían un calendario terrorífico para terminar la fase regular, pero lo están solventando con sobresaliente. Sumaron su cuarto triunfo en los últimos cinco partidos doblegando nada menos que al líder del Oeste. Grayson Allen (23 puntos y 8 rebotes) y Kevin Durant (22 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) marcaron el ritmo de Phoenix mientras que Anthony Edwards (17 puntos y 8 rebotes) se puso al timón de unos Wolves que habían ganado seis de sus últimos siete partidos.

Charlotte Hornets, 124 - Orlando Magic, 115

Brandon Miller (32 puntos con un impresionante 11 de 13 en tiros de campo) se puso al frente de unos Hornets que habían perdido cuatro partidos seguidos y que dieron la sorpresa superando a unos Magic que son cuartos en el Este (45-32) con el mismo balance que los Knicks (quintos). Paolo Banchero rozó el triple-doble en este serio tropiezo de Orlando con 32 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias.

Los Ángeles Clippers, 131 - Utah Jazz, 102

James Harden (13 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias) consiguió el triple-doble número 77 de su carrera desempatando con Doncic (76). Los Clippers ya ganaban de 38 puntos a los Jazz antes del descanso y tienen en su mano asegurarse el factor cancha para la primera ronda del 'playoff'. Talen Horton-Tucker (17 puntos) destacó en Utah, con muchas ganas de vacaciones tras once derrotas consecutivas.

Chicago Bulls, 108 - New York Knicks, 100

Después de su gran remontada del jueves contra los Kings, los Knicks cayeron en Chicago con 25 puntos y 13 rebotes de Javonte Green para los Bulls. Jalen Brunson (35 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias) fue el faro una noche más de los Knicks, que sufrieron la expulsión de Josh Hart por una flagrante de tipo dos en el primer cuarto pero que recuperaron a OG Anunoby (12 puntos) después de tres semanas fuera por lesión.

Houston Rockets, 104 - Miami Heat, 119

Jimmy Butler (22 puntos) y Bam Adebayo (18 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias) se dieron la mano en unos Heat (43-34, séptimos en el Este) que siguen en la pelea con los Pacers (44-34, sextos) por evitar el 'play-in'. Jalen Green (21 puntos y 7 rebotes) encabezó a unos Rockets con cuatro derrotas seguidas y a los que solo una milagrosa combinación les permitiría arrebatar a los Warriors el décimo puesto del Oeste.

Washington Wizards, 102 - Portland Trail Blazers, 108

DeAndre Ayton (34 puntos y 13 rebotes) reinó para Portland en un duelo entre dos equipos con una temporada para olvidar cuanto antes. Deni Avdija (22 puntos y 12 rebotes) fue el referente de Washington.

Memphis Grizzlies, 108 - Detroit Pistons, 90

En la víspera de la retirada de la camiseta de Marc Gasol, los Grizzlies vencieron a los Pistons con siete de sus ocho jugadores con dobles dígitos de anotación. Trey Jemison (17 puntos y 13 rebotes) y Jaden Ivey (31 puntos) fueron los máximos anotadores de Memphis y Detroit, respectivamente. Santi Aldama no jugó el partido.

New Orleans Pelicans, 109 - San Antonio Spurs, 111

Otro equipo que se ha desinflado en el peor momento son los Pelicans, atascados con cuatro derrotas consecutivas y que vieron cómo Victor Wembanyama se quedaba muy cerca del triple-doble con los Spurs (17 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias). Sin Zion Williamson y Brandon Ingram, CJ McCollum asumió la responsabilidad con 31 puntos y 6 rebotes en unos Pelicans que son víctimas del apabullante nivel del Oeste y que se encuentran en el 'play-in' como séptimos con 45-32.