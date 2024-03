Los Cavaliers bajan a la tierra a los Celtics con Dean Wade como héroe

Los Cavaliers perdían de 22 puntos a falta de solo nueve minutos y, con una remontada absolutamente enfurecida y arrebatadora, derribaron este martes a los todopoderosos Celtics. Sin Donovan Mitchell ni Max Strus, los Cavaliers, que además perdieron a Evan Mobley por un esguince en la segunda mitad, firmaron un mastodóntico parcial de 34-11 en el desenlace.

With 9 minutes left in the 4Q, the Cavs trailed by 22 points, 93-71...



And then Dean Wade TOOK OVER, scoring 20 PTS and hitting 7 triples to lead Cleveland past the 1st-place Celtics ?? pic.twitter.com/B4rGXtlcws