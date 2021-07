Los Bucks se llevan la victoria a pesar de un gran Booker

Los Milwaukee Bucks resistieron el impresionante asedio de Devin Booker, con 42 puntos, y empataron las Finales de la NBA (2-2) tras anotarse este miércoles una victoria durísima y muy sufrida ante los Phoenix Suns (109-103). Los Bucks fueron por detrás durante casi toda la noche y en el último cuarto solo lograron darle la vuelta al marcador cuando quedaban tres minutos. A partir de ahí, la sangre fría de un excelente Khris Middleton y la contundencia de Giannis Antetokounmpo tumbaron a unos Suns que dejaron escapar una victoria a domicilio que habría sido importantísima en la lucha por el anillo.

Booker venía de una actuación muy débil en el tercer encuentro, pero esta noche se salió con 42 puntos (17 de 28 en tiros) y dio la sensación de ser imparable. Sin embargo, el recital del joven escolta se vio oscurecido por sus problemas con las faltas y acabó eliminado en el cierre del partido. Middleton fue el máximo referente de los Bucks con 40 puntos (15 de 33 en tiros), 6 rebotes y 4 asistencias, mientras que Antetokounmpo, que puso a Deandre Ayton un tapón providencial, rozó el triple-doble con 26 puntos (11 de 19 en tiros), 14 rebotes y 8 asistencias.

