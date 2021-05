Los Angeles Lakers suman una importante victoria en la prórroga ante Nueva York

Los Angeles Lakers siguen metidos de lleno en la pelea por evitar el 'play-in' tras sumar una importante victoria ante New York Knicks en la prórroga (101-99), mientras que Ricky Rubio ha destacado en el contundente triunfo de Minnesota Timberwolves contra Detroit Pistons (100-119).

TALEN. HORTON. TUCKER.



The @Lakers guard buries the game-winning triple in OT! #LakeShowpic.twitter.com/n4DJ1ncLm9