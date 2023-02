LeBron James se convierte en el máximo anotador de la historia de la NBA

LeBron James alcanzó esta madrugada el olimpo de la NBA. Con una canasta en 'fade away' al final del tercer cuarto, la estrella de los Lakers superó el legendario récord de Kareem Abdul-Jabbar y se convirtió así en el máximo anotador en la historia de la NBA. LeBron necesitaba 36 puntos esta noche en el partido entre Los Angeles Lakers y los Oklahoma City Thunder para batir los 38.387 puntos de la legendaria marca de Abdul-Jabbar.

EVERY ANGLE of the bucket that made LeBron James the NBA's all-time leading scorer ???#ScoringKingpic.twitter.com/BVUr9x78BH