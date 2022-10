Kyrie Irving la vuelve a liar al promocionar una película antisemita

Los Brooklyn Nets criticaron duramente este viernes a su jugador Kyrie Irving por haber promovido en las redes sociales una película con contenido antisemita. "Estoy decepcionado de ver que Kyrie parece apoyar una película basada en un libro lleno de desinformación antisemita", escribió en Twitter Joe Tsai, propietario de los Nets.

I’m disappointed that Kyrie appears to support a film based on a book full of anti-semitic disinformation. I want to sit down and make sure he understands this is hurtful to all of us, and as a man of faith, it is wrong to promote hate based on race, ethnicity or religion.