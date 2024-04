Jamal Murray deja KO a un enorme LeBron; Los Thunder, a segunda ronda; Los Celtics ponen el 3-1

De nuevo con Jamal Murray protagonista con una canasta en los últimos segundos de partido, los Denver Nuggets ganaron este lunes por 108-106 a Los Ángeles Lakers de un enorme LeBron James, quien se despidió de los 'playoffs' de la NBA en la primera ronda de la Conferencia Oeste.

Jamal Murray lo volvió a hacer. Tras decidir sobre la bocina el segundo partido, este lunes conectó un tiro en suspensión con 3.6 segundos por jugar en el cuarto período que cerró el encuentro y la serie, ganada 4-1 por los Nuggets.

Los vigentes campeones de la NBA serán rivales de los Minnesota Timberwolves en la segunda ronda. Los Wolves arrollaron 4-0 a los Phoenix Suns de Kevin Durant y Devin Booker.

En duda hasta los últimos minutos por un problema físico sufrido en el cuarto partido en Los Ángeles, Murray saltó a la pista en el quinteto titular de los Nuggets y brilló con 32 puntos, cinco triples y siete asistencias.

Fue él quien tomó la responsabilidad del último tiro, con empate a 106 en el luminoso, y lo conectó con elegancia en suspensión para dar a su equipo el billete para la segunda ronda y castigar a unos Lakers que murieron en la orilla tras dejarlo todo en la pista.

El serbio Nikola Jokic firmó otra actuación espectacular con 25 puntos, 20 rebotes y nueve asistencias. Fue una vez más decisivo para liderar a su equipo en los momentos de dificultad, pese a una noche en la que perdió hasta siete balones. Michael Porter Jr también brilló con 26 puntos y cinco triples de siete intentos.

LeBron roza el triple doble

Los Lakers, que evitaron la paliza el sábado en Los Ángeles, cayeron pese a un LeBron James monumental, que a sus 39 años y en su vigésima primera temporada en la NBA firmó 30 puntos, nueve rebotes y once asistencias en 44 minutos en pista.

Los Oklahoma City Thunder completaron este lunes la paliza a los New Orleans Pelicans y ganaron a domicilio por 89-97 para cerrar 4-0 la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Oeste de la NBA.

Los Thunder, primeros cabezas de serie en el Oeste, ganaron su primera eliminatoria de 'playoffs' desde 2016, cuando contaban con Kevin Durant y Russell Westbrook en su plantilla.

Triunfaron liderados por un doble doble de 24 puntos y diez rebotes de Shai Gilgeous Alexander y por los 24 puntos y nueve rebotes de Jalen Williams en una noche en el que su quinteto titular acabó con dobles dígitos.

Los Boston Celtics dominaron este lunes en Miami y ganaron a los Heat por 102-88 para sellar su segunda victoria consecutiva en el Kaseya Center y tomar ventaja de 3-1 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la NBA, lo que les permitirá sellar en el TD Garden su billete para las semifinales del Este.

Derrick White firmó la mejor actuación de su carrera en 'playoffs' con 38 puntos y dirigió al equipo de Joe Mazzulla, cuya victoria incuestionable fue parcialmente estropeada por el problema de pantorrilla sufrido por el letón Kristaps Porzingis, que necesitará someterse a exámenes para entender el alcance de su lesión.

