Irving debuta en los Mavericks con victoria; los Celtics presumen de banquillo y derrotan a los Sixers

Luka Doncic se perdió por lesión su tercer partido seguido pero sus Mavericks salieron de su visita a los Clippers con un triunfo muy valioso gracias a Irving (24 puntos) y a que todo su quinteto logró dobles dígitos de anotación. Los Clippers, que encajaron un parcial de 25-41 en el primer cuarto, intentaron la remontada hasta el final sin éxito y estuvieron liderados por Norman Powell (24 puntos y 7 asistencias).

Los Celtics, con un 19 de 35 en triples, se llevaron este duelo entre dos colosos del Este con Derrick White (19 puntos) al frente de seis jugadores por encima de los 10 puntos. Joel Embiid (28 puntos y 7 rebotes) y James Harden (26 puntos y 11 asistencias) no pudieron frenar a unos Celtics con un desafortunado Jayson Tatum (12 puntos) y en los que Jaylen Brown se tuvo que retirar del partido por un golpe en la cara.

