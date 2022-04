Golden State y Milwaukee avanzan a semifinales de la mano de Curry y Antetokounmpo

CONFERENCIA ESTE

Milwaukee Bucks, 116 - Chicago Bulls, 100 (4-1)

Los Milwaukee Bucks arrollaron por 116-100 a los Chicago Bulls, con 33 puntos y 9 rebotes del griego Giannis Antetokounmpo, y sentenciaron la serie de primera ronda de los 'playoffs' con un autoritario 4-1, para citarse con los Boston Celtics en las semifinales de la Conferencia Este de la NBA.

Los Bucks no tuvieron piedad de unos Bulls sin Zach LaVine, Lonzo Ball y Alex Caruso y los vencieron con facilidad empujados por Anteto ante la baja de un Khris Middleton que sigue con problemas en los ligamentos de la rodilla izquierda y es seria duda para el comienzo de la serie con los Celtics.

?? @Giannis_An34 powered the @Bucks to the Game 5 victory scoring 33 points while shooting 73% from the field!



With their win tonight the Bucks advance to the Eastern Conference Semifinals! #FearTheDeer



BUCKS vs. CELTICS GAME 1: Sun. 1pm/et on ABC pic.twitter.com/M7PCU3Wkpl — NBA (@NBA) April 28, 2022

Los triples de Pat Connaughton que conectó 6 de 9 intentos y terminó con 20 puntos y la aportación de Bobby Portis (14 puntos y 17 rebotes) en la pintura y Jrue Holiday (10 puntos y 9 asistencias) en la dirección encaminaron el triunfo de unos Bucks en los que Serge Ibaka jugó siete minutos y capturó 2 rebotes, sin anotar puntos.

En los Bulls, DeMar DeRozan fue anulado y no pasó de los 11 tantos. El mejor fue Patrick Williams, con 23 puntos y un 9 de 13 en tiros, mientras que Nikola Vucevic se quedó en 19 puntos y 16 rebotes. Los Bucks no perdieron la ocasión de sentenciar a los Bulls y lo hicieron con un arranque contundente, en el que les doblaron en el 20-10 y acabaron el primer cuarto con una ventaja de 16 puntos en el 34-18 que los de Chicago no pudieron recuperar.

CONFERENCIA OESTE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Golden State Warriors, 102 - Denver Nuggets, 98 (4-1)

Stephen Curry disputó su primer partido como títular de la serie y no desaprovechó la oportunidad de despachar a unos Nuggets en los que Nikola Jokic, pese a anotar 12 puntos en los últimos cuatro minutos de partido, volvió a estar demasiado solo ante la baja durante toda la temporada de Jamal Murray.

Nikola Jokic was incredible in Game 5 for the @nuggets. #MileHighBasketball



?? 30 PTS (12/18 FGM), 19 REB, 8 AST, 2 BLK pic.twitter.com/oUAVBAVdKf — NBA (@NBA) April 28, 2022

La estrella de los Warriors asumió la responsabilidad en los minutos finales con el marcador apretado y con un triple a falta de 1:33 y otra canasta de dos cuando restaban 29 segundos de partido aseguró el pase de su equipo a las semifinales de la Conferencia Oeste donde se verán las caras con el ganador del duelo entre los Grizzlies y los Timberwolves que marcha 3-2 para los de Memphis.

Stephen Curry drained 5 threes on his way to 30 points to power the @warriors to the Game 5 win to advance to the Western Conference Semifinals! #DubNation@StephenCurry30: 30 PTS, 5 REB, 5 AST, 2 STL, 5 3PM ?? pic.twitter.com/TRIzLfUugu — NBA (@NBA) April 28, 2022

El base acabó el partido con 30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias que junto a los 15 puntos y 9 rebotes de Klay Thompson y los 15 tantos de Gary Payton III desde el banquillo dieron el triunfo a los Warriors. En Denver un titánico Nikola Jokic se fue a 30 puntos, 19 rebotes y 8 asistencias con 12 de 18 en tiros de campo. DeMarcus Cousins hizo 19 puntos y Aaron Gordon firmó 15 tantos.