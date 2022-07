Fallece Bill Russell, leyenda de los Celtics, a los 88 años

Bill Russell, once veces campeón de la NBA con los Boston Celtics, falleció este domingo a los 88 años, informó su familia con un mensaje en la cuenta de Twitter del exjugador.



"Bill Russell, el más prolífico ganador de la historia del deporte americano, falleció este domingo en paz a los 88 años, con su mujer, Jeannine, a su lado", informó la familia de la leyenda de los Celtics.



Russell jugó toda su carrera en los Boston Celtics, de 1956 a 1969, y fue el gran protagonista de la 'Dinastía' que conquistó once anillos, ocho de ellos de forma consecutiva.

Su familia informó de que comunicará "pronto" los planes para su conmemoración.



Dos veces campeón de la NCAA, oro olímpico en Melbourne 1956, Russell también fue el primer entrenador afroamericano de la historia del deporte norteamericano. Dirigió a los Celtics en calidad de técnico-jugador de 1966 a 1969 y conquistó los títulos de 1968 y 1969.

"Más allá de los triunfos, su forma de entender las batallas es lo que iluminó su vida. (...) Bill denunció las injusticias con implacable claridad con la que pretendía romper el 'status quo', y con un ejemplo que, pese a que nunca fuera su humilde intención, siempre inspirará el trabajo en equipo, el altruismo y el cambio", aseguró su familia.

NBA Commissioner Adam Silver's statement regarding the passing of Bill Russell. pic.twitter.com/3BcZDnKjxK