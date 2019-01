Doncic sigue entre los titulares del Oeste; LeBron se mantiene como el más votado

El alero Kevin Durant, Jugador Más Valioso (MVP) de las últimas dos Finales de la NBA, ha desaparecido del quinteto titular de la Conferencia Oeste en la votación de los aficionados de cara al Juego de las Estrellas, anunció este jueves la Liga.

La consulta a los seguidores de la NBA se abrió el 25 de diciembre, cerrará el 21 de enero y equivale al 50 por ciento de la votación para determinar los 10 titulares del partido que se jugará el 19 de febrero.

La composición de los equipos se completa con la votación entre los jugadores, que equivale al 25 por ciento, y con el otro 25 por ciento cierra la de los periodistas especializados. El preferido de los aficionados en lugar de Durant ha resultado ser Paul George, de Oklahoma City Thunder.

Según los escrutinios parciales, George formaría con la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, y el novato de los Dallas Mavericks, Luka Doncic en la zona de ataque de la Conferencia Oeste. El quinteto lo completan los bases Derrick Rose, Minnesota Timberwolves; y Stephen Curry, de los Golden State Warriors.

Llama la atención en esta votación el registro de Doncic, exjugador del Real Madrid y revelación de la temporada, que se situó en el segundo lugar con 2.220.077 votos.

LeBron James vuelve a ser el más votado de todos los jugadores (2.779.812 votos), seguido por el ala-pívot griego, de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo (2.670.816), que lidera el equipo de la Conferencia Este, junto al alero Kawhi Leonard (Toronto), el pívot camerunés Joel Embiid (Philadelphia), el base Kyrie Irving (Boston) y Dwyane Wade (Miami).

También han quedan por fuera del quinteto titular en la Conferencia Oeste el escolta de los Rockets de Houston James Harden, líder encestador de la liga, que es superado por Rose, reserva de los Timberwolves de Minnesota. Tampoco está el base Russell Westbrook, de los Thunder, compañero de George, que es el que más triples dobles posee en la liga.

El resultado final de la votación que proclamará a los diez titulares de los equipos de la Conferencia Este y Oeste será divulgado el 24 de enero. Los nombres de los 14 reservas se divulgarán el día 31.

Luego los dos capitanes serán los que se encarguen de participar en un sorteo especial, que este año será televisado, para que puedan completar sus respectivos equipos, sin importar a que conferencia pertenezca cada jugador.

