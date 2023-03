Detienen a Shawn Kemp tras liarse a tiros después de discutir con un conductor

El exjugador estadounidense de 53 años, Shawn Kemp, estrella de la NBA en la década de los 90 y seis veces 'All Star', fue detenido este miércolespor su presunta relación con un tiroteo que se produjo en el condado de Pierce, Washington, según indicó la web de la cadena 'ESPN'.

El exala-pívot de los Seattle Supersonics, con los que jugó las Finales de 1996 con derrota 4-2 ante los Chicago Bulls de Michael Jordan, fue fichado por las autoridades por un delito grave de disparar desde un vehículo en la tarde del miércoles, apuntó 'ESPN'.

Horas antes, el Departamento de Policía de Tacoma había informado en las redes sociales de un incidente entre los ocupantes de dos vehículos cerca de un centro comercial de la localidad en el que se habían producido disparos, aunque nadie resultó herido y uno de los coches se había dado a la fuga. Un arma había sido recuperado y se había abierto una investigación.

At 1:58 pm, an altercation between the occupants of 2 cars led to shots being fired at a parking lot in the 4500 blk of S. Steele St. One car fled. No injuries were reported. A gun was recovered. A 53-yr-old male was booked for Drive-By Shooting. The investigation is ongoing. pic.twitter.com/XTIeU1I4Jj