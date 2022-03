Detenida una jugadora de la WNBA por posesión de droga en el aeropuerto de Moscú

La jugadora de la WNBA Brittney Griner ha sido detenida en el aeropuerto de Sheremetievo de Moscú tras hallar entre sus posesiones un recipiente de vapeo con aceite de hachís.

Según informa 'The New York Times', Griner, que milita también en el UMMC Ekaterinburg, ha sido detenida por el Servicio Federal de Aduanas ruso por un delito de posesión de droga. La sospechosa juega en Phoenix Mercury y ha sido siete veces All Star.

El Servicio de Aduanas ruso ha informado de la detención de un deportista estadounidense que ha ganado dos medallas olímpicas, pero no ha publicado su nombre. Griner jugó con la selección femenina estadounidense en las Juegos Olímpicos de 2016 y 2021.

Más tarde la agencia de noticias rusa TASS ha informado de que era Griner citando fuentes de las autoridades, que han abierto una causa contra ella por transporte de droga, tipificado con hasta diez años de prisión.