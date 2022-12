Anthony Davies destroza a los Wizards con 55 puntos; desplome absoluto de los Spurs

Washington Wizards, 119 - Los Ángeles Lakers, 130

Con una majestuosa actuación de 55 puntos (22 de 30 en tiros) y 17 rebotes, Anthony Davis lideró a estos aparentemente renacidos Lakers, que derrotaron a los Washington Wizards y que suman ocho victorias en sus últimos diez encuentros. Davis es el quinto jugador que supera los 50 puntos esta temporada tras Joel Embiid (59), Devin Booker (51), Darius Garland (51) y Stephen Curry (50). Kristaps Porzingis (27 puntos y 9 rebotes) y Kyle Kuzma (26 puntos y 7 rebotes) se pusieron al frente de Washington.

New Orleans Pelicans, 121 - Denver Nugges, 106

El puertorriqueño José Alvarado firmó su mejor partido en la NBA y, con 38 puntos y un soberbio 8 de 11 en triples, fue imprescindible en la victoria de los New Orleans Pelicans ante unos Denver Nuggets en los que su entrenador, Mike Malone, fue expulsado por protestar a los árbitros. El español Willy Hernangómez también destacó en los Pelicans, que acumulan cuatro triunfos seguidos, con 12 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, un robo y un tapón en 20 minutos. En los Nuggets, Nikola Jokic se quedó muy cerca el triple-doble (32 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias).

Brooklyn Nets, 92 - Boston Celtics, 103

Tras cuatro victorias consecutivas, los Brooklyn Nets mordieron el polvo por culpa de los Boston Celtics de Jaylen Brown (34 puntos y 10 rebotes) y Jayson Tatum (29 puntos y 11 rebotes). Kevin Durant sumó 31 puntos y 7 rebotes en los Nets en tanto que el dominicano Al Horord aportó 3 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias en 33 minutos para los Celtics.

Portland Trailblazers, 116 - Indiana Pacers, 100

Después de siete partidos fuera por lesión, Damian Lillard regresó con los Portland Trail Blazers y aportó 21 puntos y 6 asistencias para derrotar a los Indiana Pacers. Jerami Grant (28 puntos) y Myles Turner (24 puntos y 9 rebotes) fueron los máximos anotadores de Blazers y Pacers, respectivamente.

Sacramento Kings, 110 - Chicago Bulls, 101

Ni con 41 puntos y 8 rebotes de Zach LaVine pudieron ganar los Chicago Bulls, una de las decepciones de la temporada hasta ahora y que sumaron su tercera derrota seguida al perder contra los Sacramento Kings. Otra vez con una actuación muy coral, los Kings, que llevan tres victorias consecutivas, se dejaron guiar por Domantas Sabonis (triple-doble con 11 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias) al frente de un grupo de seis jugadores por encima de los 10 puntos.

New York Knicks, 92 - Celeveland Cavaliers, 81

Con un ridículo 8 de 35 en triples y una inferioridad clara en el rebote (39 contra 54), los Cleveland Cavaliers naufragaron en Nueva York ante unos Knicks que necesitaban una victoria urgentemente tras haber perdido seis de sus últimos ocho encuentros. Jalen Brunson (23 puntos) fue el más destacado de los neoyorquinos y Donovan Mitchell (23 tantos) lideró a Cleveland.

Detroit Pistons, 112 - Memphis Grizzlies, 122

Con Ja Morant al timón (33 puntos y 10 asistencias), los Memphis Grizzlies se anotaron una victoria sin demasiados obstáculos ante unos Detroit Pistons en los que el mejor fue Saddiq Bey (24 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias). El español Santi Aldama firmó una actuación muy completa saliendo desde el banquillo con 5 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 2 tapones en 18 minutos para Memphis.

San Antonio Spurs, 95 - Phoenix Suns, 133

¿Hasta dónde pueden caer los San Antonio Spurs? Por ahora no han tocado fondo -salvo que todo sea una estrategia para conseguir el número uno del draft y elegir al codiciado Victor Wembanyama- y este domingo sufrieron su undécima derrota consecutiva al perder de paliza y en casa ante los Phoenix Suns. Deandre Ayton (25 puntos y 10 rebotes en solo 25 minutos) encabezó a los Suns y Keldon Johnson (27 puntos) hizo lo propio en San Antonio.