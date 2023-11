Anteto y Lillard se llevan el duelo ante Doncic e Irving; Golden State pierde en casa

Chicago Bulls, 102 - Miami Heat, 97

La racha de siete victorias consecutivas de los Miami Heat se estrelló en el United Center de Chicago, donde el equipo de Erik Spoelstra cayó 97-102 tras desperdiciar una ventaja de 21 puntos ante una gran actuación de DeMar DeRozan, que firmó 12 puntos en el cuarto período.

Fue una victoria que parecía imposible cuando los Bulls apenas habían anotado un punto en los siete minutos iniciales, en los que Miami alcanzó los 21 puntos de ventaja. Pero Chicago consiguió reaccionar y, al ritmo de un DeRozan de 23 puntos, sumaron un triunfo que les da aire. Jimmy Butler con 25 puntos y Bam Adebayo con 24 puntos y 10 rebotes fueron los mejores de Miami.

Milwaukee Bucks, 132 - Dallas Mavericks, 125

Los Bucks de Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard, con 67 puntos entre ambos, se impusieron en casa a los Mavericks (132-125) de Luka Doncic y Kyrie Irving, que sumaron 74 puntos entre los dos. Antetokounmpo firmó un doble doble de 40 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y un tapón, mientras que Lillard sumó otro doble doble de 27 puntos, 3 rebotes, 12 asistencias y 1 robo.

Kyrie Irving and Luka Doncic COMBINED for 74 PTS in a thriller in Milwaukee ??



Kyrie Irving: 39 PTS, 6 AST, 4 REB



Luka Doncic: 35 PTS, 9 AST, 9 REB pic.twitter.com/xjMTECnXBI — NBA (@NBA) November 19, 2023

Kyrie Irving firmó 39 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias para los Mavs y el esloveno Luka Doncic rozó el triple doble de 35 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, sin premio.

San Antonio Spurs, 108 - Memphis Grizzlies, 120

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un cuarto período dominado por 33-14 permitió a los Grizzlies sumar su tercera victoria de la temporada, a costa de unos Spurs que desperdiciaron 18 puntos de ventaja en el tercer período. Jaren Jackson firmó 27 puntos, Desmond Bane metió 26 y el español Santi Aldama logró un doble doble de 17 puntos y 10 rebotes saliendo del banquillo, en 35 minutos en pista. En los Spurs, el francés Victor Wembanyama logró 19 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y hasta 8 tapones.

Wemby was the ultimate PAINT PROTECTOR against the Grizzlies with 8? BLK ??



Victor Wembanyama joins Tim Duncan and David Robinson as the only Rookies in Spurs franchise history to record 8+ blocks in a game! pic.twitter.com/1B58djqqhA — NBA (@NBA) November 19, 2023

New Orleans Pelicans, 120 - Minnesota Timberwolves, 121

El dominicano Karl Anthony Towns decidió con una gran canasta a cinco segundos del final el partido ganado por los Wolves contra los Pelicans para sumar su octavo triunfo en los últimos nueve encuentros. Towns acabó con 29 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Rozó la perfección en tiros, con diez de once desde el campo y dos de dos en triples. Los Pelicans se rindieron pese a los 30 puntos de Brandon Ingram, que había dado ventaja a su equipo 120-119, y a los 26 y 11 rebotes de Jonas Valanciunas.

KAT FLOATER FOR THE LEAD ??



TIMBERWOLVES TAKE THE LEAD 121-120 WITH 5.2 SECONDS LEFT??



Pelicans-Timberwolves | Live on the NBA App

?? https://t.co/ddReBWYIzppic.twitter.com/HydxxNekZ6 — NBA (@NBA) November 19, 2023

Golden State Warriors, 123 - Oklahoma City Thunder, 130

Los Thunder lucen la segunda mejor marca del Oeste (9-4) detrás de los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves (9-3) tras firmar un gran triunfo en San Francisco en la prórroga contra los Warriors, con 40 puntos de Shai Gilgeous Alexander y 36 tantos y 10 rebotes de Chet Holmgren.

Chet Holmgren showcased his potential with a career night in a thrilling OT win over the Warriors ??



?? 36 PTS (career-high)

?? 10 REB

?? 5 AST

?? 63% FG pic.twitter.com/gDvBKbQieh — NBA (@NBA) November 19, 2023

Holmgren envió el partido a la prórroga con un triple y los Thunder sellaron la victoria en el tiempo extra, lo que supuso la quinta derrota seguida de los Warriors en casa, en el regreso de Steph Curry tras dos partidos de baja por un problema de rodilla. Steph anotó 25 puntos, con cinco triples, mientras que Andrew Wiggins firmó 31, sin premio.

Charlotte Hornets, 108 - New York Knicks, 122

Los Knicks sumaron en Charlotte su tercera victoria consecutiva impulsados por 32 puntos de Jalen Brunson y 25 puntos de Donte DiVincenzo. Los Hornets, que llevan una racha de cuatro derrotas seguidas, desperdiciaron 34 puntos y ocho triples (récord personal) de LaMelo Ball y 29 de Brandon Miller.