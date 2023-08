Brizuela se despide del Unicaja; Spagnolo se va al Alba Berlín; Jordi Rodríguez, al primer equipo

Darío Brizuela se despide del Unicaja tras cuatro temporadas y pone rumbo al Barça

El escolta Darío Brizuela destacó este miércoles en un acto de despedida del Unicaja, después de que este verano abonara su cláusula de rescisión de algo más de un millón de euros para irse al Barça, que ha "intentado dar el máximo, con resultados buenos y malos" y que el mejor recuerdo que tiene, "además de lo deportivo", es su hijo porque "va a saber que es de Málaga".

Brizuela, concentrado con la selección española en Málaga, aprovechó esta estancia para comparecer ante los periodistas en el Palacio Martín Carpena junto al presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, y varios excompañeros del conjunto andaluz, directivos o técnicos, como el entrenador Ibon Navarro.

“Siempre me voy a acordar de estos años. Málaga nos ha ayudado a ser mejores personas. Los amigos me los llevo para toda la vida. Solamente quería dar las gracias", admitió el jugador donostiarra, que estuvo cuatro temporadas en el Unicaja.

"Emocionalmente ha sido la decisión más difícil que racionalmente. Deportivamente ha sido fácil porque es un paso que todo jugador de baloncesto quiere dar, pero separarte de tus lazos es complicado. A día de hoy me sigue costando un poco emocionalmente", subrayó.

Sobre su regreso con el Barça esta temporada al Martín Carpena, indicó que imagina que "habrá aplausos, pero en el partido no habrá muchos" porque conoce "a la gente de Málaga y no regalan ni una canasta". “Por muy feliz que esté en Málaga, se me ha plantado un reto muy grande y es un paso más en mi carrera. Es un club muy importante en España y es muy difícil decirle que no”, insistió el escolta vasco.

El presidente del Unicaja, por su parte, alabó la faceta humana de Darío Brizuela y relató que "el deporte tiene sus caminos y no hay que dramatizar, sino naturalizar la situación, porque, cuando un equipo económicamente superior hace una oferta", hay que decirle al jugador "gracias por lo que diste, disfruta y triunfa en el futuro".

El Real Madrid traspasa al base Matteo Spagnolo al Alba de Berlín

Matteo Spagnolo, prometedor base italiano del Real Madrid, ha firmado por el Alba Berlín, equipo de la Bundesliga alemana de baloncesto que entrena el español Israel González, hasta la temporada 2025/26.

El base de 20 años llegó en 2018 a las categorías inferiores del conjunto blanco, y llegó a debutar bajo las órdenes de Pablo Laso en 2020, un curso en el que debutó con la selección absoluta de Italia -con tan sólo 17-, en la que ha sido habitual desde entonces.

La temporada siguiente estuvo cedido en el Vanoli Cremona de la liga italiana, y se convirtió en una de las jóvenes promesas del torneo.

En 2022 fue 'drafteado' en el puesto 50 por los Minnesota Timberwolves, pero después fue cedido al Aquila Basket Trento, donde terminó ganando el premio a mejor sub-23 de la Serie A por segundo año consecutivo.

El director deportivo del Alba, Himar Ojeda, ha comunicado que han seguido los pasos de Spagnolo desde hace tiempo. "Matteo tiene mucho talento y un potencial enorme, por lo que estamos muy contentos por su fichaje" ha expresado Ojeda.

El Real Madrid traspasa así una de las joyas de su cantera en el puesto de '1', y por ahora mantiene un cuerpo de bases conformado por Sergio Rodríguez, Facundo Campazzo y Carlos Alocén.

El escolta Jordi Rodríguez se convierte en jugador del primer equipo

El Joventut Badalona anunció este miércoles que el joven escolta canterano Jordi Rodríguez formará parte del primer equipo, completando así la plantilla para la próxima temporada.

Jordi Rodríguez, que la temporada pasada jugó en el Prat de la LEB Plata, será a todos los efectos jugador del primer equipo verdinegro, aunque mantendrá la ficha de vinculado por si necesitara más minutos en el equipo del Baix Llobregat.

El escolta catalán, de 19 años y 199 cm, renovó con la Penya hasta el 30 de junio de 2027, por lo que la confianza del club en el jugador, al que ya le hizo debutar en la Liga Endesa y en la Eurocopa el curso pasado, es total.

Y es que la pasada campaña fue especial para Rodríguez, pues consiguió el ascenso con el Prat a LEB Oro y la medalla de oro en el Mundial sub-19, formando parte del quinteto ideal del torneo.

Con este anuncio, la plantilla del Joventut 2023-24 queda cerrada con los siguientes jugadores: los bases Vives y Feliz, los escoltas Andrews, Ribas y Rodríguez, los aleros Kraag, Busquets y Allen, los ala-pívots Thomas y Brodziansky, y los pívots Tomic y Onuaku.