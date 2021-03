JJ Barea, en Deportes COPE: "En España me lo estoy pasando muy bien; y si juego otro año más, será aquí"

Este viernes, Deportes COPE contactó con una de las sensaciones de este 2021 en el baloncesto español. No es otro que 'JJ' Barea, campeón de la NBA en 2011 con Dallas Mavericks, hoy en las filas de Movistar Estudiantes: "Estoy bien agradecido por todas las oportunidades que he tenido en mi vida, y en España me lo estoy pasando muy bien".

No ha terminado la temporada 2020-2021, y ya estamos pensando en que se quede: "Tras esta temporada, jugaré en Puerto Rico este verano. Después hablaré con mi familia y valoraré si jugar un año más; si lo hago, me gustaría que fuera en España".

Consideró que su experiencia en nuestro país no sólo está siendo muy satisfactoria, sino que es un deseo que viene de muy lejos: "Para mí esta experiencia es bien diferente a la de la NBA. Soy nuevo pero veterano. Tenemos una química bien buena en el equipo", comentó antes de echar la vista atrás: "Desde antes de llegar a la NBA, siempre quise jugar en España. De España me ha sorprendido lo bien preparados que están los equipos, y lo bonito que se juega al baloncesto".

Tiene muy claro que Movistar Estudiantes se salvará: "Estamos muy bien y además estamos mejorando".

Palabras hacia Pau Gasol y Doncic

Barea ha afrontado la última noche de mercado en la NBA con mucha más calma que otras temporadas: "Uno en la NBA se acostumbra a que todo puede cambiar cuando menos te lo esperas. He visto incluso jugadores a los que les sacan de un entrenamiento porque les cambian de equipo", recordó.

Y tuvo palabras de elogio a Pau Gasol, del que dijo que es "un veterano a seguir. Competí mucho contra él, y lo que está haciendo de volver a jugar en casa es impresionante". Y también de una de las sensaciones de los últimos años, el ex del Real Madrid Luka Doncic: "Luka es un niño que está aprendiendo mucho. Cuando empezó a jugar, en las primeras prácticas, ya sabías que tendría un futuro impresionante, y lo pasamos muy bien tres años juntos. Para mí, todavía es un niño, cuando sea hombre será mejor, y Dallas le va a ir muy bien. Le fascina Madrid".