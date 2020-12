El Real Madrid se impone en Turquía y confirma el fichaje del pívot Alex Tyus

El Real Madrid logró este martes una meritoria y valiosa victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2020-2021 tras imponerse por 65-73 al Anadolu Efes turco en un partido donde fue clave su mejoría en la segunda parte y la irrupción final de Jaycee Carroll.

Tras el golpe anímico de perder el Clásico ante el Barça el pasado domingo en el WiZink Center, el conjunto de Pablo Laso se reactivó en Estambul para cerrar el 2020 ya con la docena de victorias en el torneo continental y en un gran momento de seis triunfos consecutivos, y sólo una derrota en sus últimos doce encuentros.

Los aciertos del base argentino fueron secundados por Rudy Fernández, que con otros dos triples y acciones defensivas, pusieron a los visitantes de nuevo muy cerca de su rival (34-31). Pero el diez veces campeón de Europa no pudo anotar más y se fue al descanso por detrás (37-31).

El Real Madrid mejoró tras el paso por vestuarios. Primero, recuperó el control del rebote y luego supo ser mejor en un tercer cuarto marcado por los errores en un Efes, que continuó sin tener la mejor versión de Larkin y que tampoco tuvo en esta ocasión el recurso de Micic.

De este modo, poco a poco, y con Tavares empezando a tener más presencia, sobre todo en defensa, el equipo madridista se metió definitivamente en el choque. Dos triples seguidos, de Llull y Thompkins, le dieron la delantera por primera vez (45-50), pero Beaubois replicó con otros dos para dejar las espadas en todo lo alto para los diez minutos finales.

Rudy Fernández devolvió con otro triple la delantera (59-61) y una buena acción de Causeur amplió la ventaja (59-63). El equipo de Ergin Ataman aguantó para volver a igualar (63-63), pero otra penetración del alero francés, una falta en ataque de Micic y dos triples seguidos de Carroll, sus únicos puntos en el duelo, sentenciaron para los madridistas.

El pívot estadounidense Alex Tyus, de 32 años y 2,03 metros, se ha convertido en nuevo jugador del Real Madrid de baloncesto, según confirmó este martes su club de procedencia, el Galatasaray turco. Además de por el Galatasaray, en el que estuvo también en otra etapa, Tyus ha pasado por otros clubs de renombre como el Maccabi israelí, con el que precisamente le arrebató en 2014 la Euroliga al Real Madrid, el Efes turco o el UNICS ruso.

"Se ha llegado a un acuerdo para el traspaso de Alexander Trent Tyus, que se incorporó a nuestro equipo en noviembre de la temporada 2020-2021, al Real Madrid. Queremos agradecer a Alex Tyus por su servicio a nuestro club y su contribución a la parte de la temporada y le deseamos éxito en su nuevo club", señaló el Galatasaray en un comunicado en su página web que ha sido borrado.

El jugador también dedicó unas palabras en Twitter a su ya ex equipo.

Thank you @GSBasketbol family for giving me the opportunity to come back this season. I enjoyed my time here. I appreciate everything the supporters, management, and teammates have done with me these past two months. I wish you guys the best of luck the rest of the season!!!