La Virtus de Bolonia de Sergio Scariolo, nuevo campeón de la Eurocup de baloncesto

La Virtus de Sergio Scariolo cumplió con los pronósticos y se proclamó este miércoles campeón de la Eurocopatras derrotar en la final disputada en Bolonia al Frutti Extra Bursaspor turco por 80-67, lo que asegura al club italiano un billete para la próxima edición de la Euroliga.

WE ARE THE EUROCUP CHAMPIONS

