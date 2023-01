Triunfo del Gran Canaria para mantenerse líder del grupo B; Tomic y Kyle Guy lideran la victoria del Joventut

Joventut, 83 - Bursaspor, 82

Liderado por el dominio de Ante Tomic en la pintura (21 puntos) y los triples de Kyle Guy (25 puntos) el Joventut Badalona derrotó en el Palau Olímpic al vigente subcampeón de la Eurocopa de baloncesto, el Frutti Extra Bursaspor (83-82), que jamás bajó los brazos.



Un tiro libre de Andrés Feliz a 1.6 segundos del final selló un triunfo que los verdinegros parecían tener encarrilado al entrar en el último minuto con nueve puntos de ventaja. Este sobresalto no empañó la sólida actuación del cuadro verdinegro, que dominó en el marcador desde el segundo cuarto tras un inicio frío.



En ausencia del lesionado Pau Ribas, Albert Ventura ejerció de veterano y marcó con su entrega el listón físico del equipo. En ataque, Henry Ellenson (12 puntos) y Joel Parra (11) secundaron a Tomic y Guy.





FICHA DEL PARTIDO

83- Joventut Badalona (20+17+21+25): Feliz (4), Allen (2), Ventura (2), Parra (11), Tomic (21) -equipo inicial-, Busquets (-), Guy (25), Ellenson (12), Vives (5), Rodríguez (-), Birgander (1) y Maronka (-).



82- Frutti Extra Bursaspor (22+11+17+32): Needham (16), Clemmons (6), Bitim (17), Dudzinski (16), Auguste (15) -equipo inicial-, Sezgun (-), Sybir (-), Ozalp (-), Taskiran (-), Al (5) y Duverioglu (7).



Árbitros: Piotr Pastusiak (POL), Leandro Lezcano (ITA) y Josip Radojkovic (CRO). Eliminaron con cinco faltas al visitante Needham (min.40).



Incidencias: partido de la undécima jornada de la Eurocopa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante 3.127 espectadores.

Gran Canaria, 91 - Promitheas, 72

El Gran Canaria mantiene una semana más el liderato en solitario del grupo B de la Eurocopa tras arrollar al Promitheas Patras de Grecia con un claro 91-72, gracias a la intensidad bajo aro del francés Damien Inglis (18 puntos) y a la polivalencia del alero Miquel Salvó (13 puntos, 5 rebotes y 22 de valoración).



Con este resultado, el equipo dirigido por el técnico esloveno Jaka Lakovic se coloca en la fase regular de la competición continental con un balance de 9 victorias y 2 derrotas, con un triunfo de ventaja sobre el Turk Telekom Ankara (8-3) y dos respecto al Hapoel Tel Aviv, Buducnost y Paris Basketball (7-4).



Los amarillos arrancaron más enchufados que su rival heleno, enganchando un 7-0 de inicio con un triple del turco David Mutaf y dos canastas del polaco Olek Balcerowski. Con ese hándicap de inicio, el Patras tardó en entrar en el partido, circunstancia que aprovechó el Gran Canaria para ampliar la renta (19-3).



Con la incorporación de Inglis y Diop, el agujero se ahondó aún más para el Promitheas, que apenas encontraba consuelo en el juego de Trevis Simpson y Anthony Cowan, de modo que el primer cuarto se cerró con un sangrante 29-14.

No obstante, el equipo dirigido por Ioannis Christopoulos logró rubricar un 0-11 de parcial desde el cierre del primer asalto que le permitió revivir en el ecuador del segundo (29-21), merced al acierto de Conditt y Thomasson.



Ante esa nueva panorámica, los hombres de Lakovic intentaron frenar la reacción visitante con el oportunismo ofensivo de Slaughter y la versatilidad de Balcerowski en la pintura, pero el Patras aguantó la refriega con un intercambio de golpes que le llevó a mantener la desventaja sobre la decena ante el conjunto isleño (41-31).



En la reanudación, el conjunto griego volvió a la carga, con el lituano Arnoldas Kulboka -ex del Bilbao Basket- como principal estilete, reduciendo la distancia a un esperanzador 42-38. Pero el bálsamo heleno se diluyó tras un nuevo parcial amarillo (13-0), capitalizado entre Brussino, Balcerowski e Inglis, elevándose una vez más la renta isleña hasta los 17 puntos (55-38).



A partir de ahí, el Gran Canaria fue a velocidad de crucero, manteniendo las diferencias con Benite y Salvó sumados al recital de Inglis, mientras Cowan y Kulboka trataban de mantener la nave griega sin muchas vías de agua antes de afrontar el último cuarto (67-53).



Ya en el último periodo, siguió Salvó con su particular idilio con el aro. Hasta el minuto 33 acumulaba 8 puntos desde la línea de personales (8/8) y sería poco después de firmar su último lanzamiento desde la línea del 4,60 cuando empezaría a anotar en juego, elevando el marcador a un más que elocuente 81-58.



A falta de cinco minutos para la conclusión, Lakovic aumentó las rotaciones para dar protagonismo y descanso a todas sus piezas en una recta final que certificó un nuevo triunfo de la escuadra amarilla en Europa (91-72).

FICHA DEL PARTIDO:

91. Gran Canaria (29-12-26-24): Balcerowski (11), Albicy (-), Brussino (5), Shurna (7) y Mutaf (3) -equipo inicial-; Inglis (18), Slaughter (9), Salvó (13), Benite (13), Diop (12) y Stevic (-).

72. Promitheas Patras (14+17+22+19): Gkikas (2), Simpson (8), Thomasson (11), Tanoulis (7) y Kulboka (13) -equipo inicial-;Cowan (12), Dangubic (4), Conditt IV (8), Lagios (2) Mouratos (-) y Hogue (5).

Árbitros: Milivoje Jovcic (Serbia), Sergio Silva (Portugal) y Gentian Cici (Albania). Sin eliminados.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada del Grupo B de la fase regular de la Eurocopa de clubes -Eurocup- disputado en el Gran Canaria Arena ante 2.239 espectadores.