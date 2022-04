MoraBanc Andorra cumplió con sufrimiento y se medirá al Buducnost; intrascendente derrota de Gran Canaria

Slak Wroclaw 91 - 95 Morabanc Andorra

El MoraBanc Andorra hizo los deberes en Wroclaw ante el Slask (91-95), con más sufrimiento del previsto, y tras el triunfo del Boulogne Metropolitans 92 ante el Lietkabelis Panevezys (76-69), acaba cuarto y se enfrentará en el playoff de la Eurocopa al Buducnost Voli Podgorica a partido único que se jugará en el Polideportivo de Andorra.



Los del Principado superaron por 91 a 95 al Slask Wroclaw con un gran partido de Conor Morgan con 17 puntos y 5 de 8 en triples. Por parte polaca el mejor fue el ex-Joventut, Kerem Kanter, con 20 puntos y 13 rebotes. Los de Adamek se convierten en el rival del Gran Canaria.



La puesta en escena del MoraBanc estuvo muy alejada de lo que el técnico David Eudal había previsto. El Slask Wroclaw, dirigido por Andrzej Adamek, dominó en los primeros minutos con un parcial de 10 a 0 en los primeros dos minutos de partido. La primera anotación de los visitantes llegó pasados los tres minutos con un triple de Jelínek seguido de dos puntos más del alero checo.



A partir de entonces, los del Principado despertaron y llegaron a tiempo al partido. Un parcial de 3 a 13, coincidiendo con la entrada a pista de Víctor Arteaga, cerró el primer cuarto con dos triples consecutivos: uno de Conor Morgan y otro de Codi Miller-McIntyre. Los andorranos se situaron por primera vez delante del electrónico con el 20 a 21 final del primer acto.



El MoraBanc continuo confirmando la mejoría del primer cuarto en el segundo. Primero con una ventaja de seis puntos (28-34) con el triple de Jelínek. Los polacos, con Travis Trice como líder ofensivo, no encontraron la manera de hacer daño a los visitantes y recibieron un parcial de 2 a 11 con seis puntos consecutivos de Nacho Llovet.



En una de estás acciones, Nacho Llovet realizó un mate a una mano después de remontar por la línea de fondo. Un triple de Miller-McIntyre situó el +12 (34 a 46), pero los de Adamek maquillaron el marcador con un triple de Justice y dos puntos de Kolenda para dejar el 39 a 46 al descanso.



En la reanudación, el MoraBanc no se dejo sorprender por el Slask Wroclaw. Impuso su defensa con solidez y jugo con las ideas claras en ataque. El inicio no podía ser mejor con un triple desde la esquina de Nacho Llovet. Eso sí, este tuvo respuesta en la jugada siguiente con uno de Kerem Kanter.

'Tunde' domino en la pintura y Conor Morgan, con dos triples consecutivos y una de dos, marcaron territorio hasta el 52 a 65. Kerem Kanter, exJoventut Badalona, mantuvo a los polacos (16 puntos y 8 rebotes hasta el momento). Seis puntos consecutivos de Miller-McIntyre mantuvo las diferencias en el marcador hasta el 62 a 73. El acierto ofensivo, con siete asistencias repartidas, y la defensa estaban siendo las claves del triunfo andorrano.



El Slask Wroclaw volvió a entrar al partido en el último cuarto y lo hizo de la mano del joven base Lukasz Kolenda y los puntos de Dziewa. A seis minutos, los locales se acercaron a siete puntos (73 a 80). Los de Adamek consiguieron acercarse a tres puntos (82 a 85) con un triple de Travis Trice a 3'31". Hannah respondió al otro lado.



El MoraBanc se olvidó de defender y no supo a parar al talentoso Kolenda. A dos minutos del final, los polacos volvieron a ponerse por delante en el marcador con un 2+1 de Travis Trice (91-90). Hannah, el único que asumió la responsabilidad al final, sostuvo a los de David Eudal. A 10"7, 'Tunde' clavó un tapón a Travis Trice, pero Miller-McIntyre y Hannah fallaron desde la línea de tiro libre. Kerem Kanter falló el triple decisivo y 'Tunde' sentenció desde la línea de tiro libre.

Ficha del partido

91- Slask Wroclaw (20+19+23+29): Travis Trice (16), Justice (12), Karolak (3), Kerem Kanter (20) y Dziewa (18) -quinteto titular-; Tomczak (10), Kolenda (10), Gabinski (2) y Wojcik (-).



95- MoraBanc Andorra (21+25+27+22): Hannah (8), Jelínek (10), Mario Nakic (5), Nacho Llovet (10) y 'Tunde' (11) -quinteto titular-; Miller-McIntyre (15), Conor Morgan (17), 'Drew' Crawford (6), Oriol Paulí (9) y Víctor Arteaga (4).



Árbitros: Ioannis Foufis, Uros Obrknezevic y Denis Hadzic. Sin eliminados.



Incidencias: Partido de la jornada 18 de la 'Regular Season' en el Centennial Hall de Wroclaw ante unos 4.000 espectadores.

