Mirotic no volverá a jugar con la Selección Española

Nikola Mirotic no volverá a vestir la camiseta de la Selección Española de baloncesto. Hace más de 6 años del último partido con España de la gran estrella del Barcelona. Fue en el choque por el bronce de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro ante Australia con victoria por 89-88. Mirotic se colgó la medalla y dijo adiós.

Desde entonces ha pasado el tiempo y los torneos y la respuesta siempre ha sido la misma "no". Ni cuando militaba en la NBA ni cuando regresó a la ACB cambió su parecer. Según apunta Mundo Deportivo, tras la enésima negativa del jugador, que ocupaba la única plaza de asimilado disponible para España, fue cuando Jorge Garbajosa decidió jugar la carta ganadora de Lorenzo Brown.

Ahora, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, Mirotic cierra definitivamente la puerta a su regreso y reconoce que no volverá a jugar a las órdenes de Scariolo ni de ningún otro seleccionador: "Hace muchos años que no juego con España, me he centrado mucho en darlo todo en el club en el que estoy. Luego en verano tengo muchas cosas personales, familia, negocios... Y estoy en una edad, sobre todo después de tener la lesión y todo, en la que no me veo regresando con la Selección".

"Hablé con Jorge antes de que ficharan a Lorenzo Brown y me preguntó si iba a volver o no. Quería confirmar que no iba a volver y por eso se fueron a por otro jugador", desveló. "Estoy agradecido por lo que han hecho por mí, por la oportunidad que tuve de jugar dos veces con la selección absoluta, un título de Eurobasket y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos", finalizó.