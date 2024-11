¡Mis queridos palomiteros! La Cátedra FlixOlé-URJC reconoce a los investigadores del cine español

La Cátedra FlixOlé-URJC entregó ayer, 25 de los corrientes en la sede de la Academia de Cine en Madrid, los Premios a la Investigación del Cine Español en su tercera edición. Estos galardones reconocen el trabajo de investigación y divulgación del audiovisual desarrollado por estudiantes, docentes y profesionales de la comunicación. El acto, presentado por la periodista de Antena 3 Noticias, Lucía Piñar, ha reunido a numerosas personalidades del sector cinematográfico y académico.

El fundador de la plataforma FlixOlé, Enrique Cerezo, destacó la buena acogida del certamen y en cómo el mismo adquiere mayor relevancia con cada edición, duplicándose las propuestas presentadas respecto a la anterior gala. “Contribuimos a que este sector crezca en nuestro país, a que afrontemos los cambios y retos constantes que supone filmar una película y, por supuesto, a que se ponga en valor nuestro rico legado cinematográfico”, subrayó durante su intervención.

La entrega de galardones comenzó con el director de la cátedra, el investigador y docente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Mario Rajas, que puso en valor la finalidad de los reconocimientos: “Estos premios permiten a las nuevas generaciones adentrarse en el apasionante mundo de la investigación sobre la historia, la narrativa o la estética de nuestro cine”.

Inmediatamente después se concedieron los premios académicos. Sofía Huerva lo recibió por ser el Mejor TFG por su proyecto Evolución del product placement en el panorama cinematográfico español. Aramis Guerrero fue reconocido por realizar el Mejor TFM por Aceptación y creatividad: la enfermedad en el cine de Pedro Almodóvar, cuyo galardón recibió de manos del productor y cocreador de El Deseo, Agustín Almodóvar, quien le ha hecho entrega de la estatuilla.

Por su lado, Ester Algarra aportó la Mejor Tesis Doctoral por El corto y mediometraje musical español en la década de los años 30. Josetxo Cerdán y Lucía Rodríguez García, se hicieron acreedores del mencionadoy premio por ser los autores del Mejor Artículo Científico por el proyecto El futuro es de la mujer porque el pasado es del hombre. La recuperación del cine de Nadia Werba en España (1965-1967).

Premios especiales

Finalizada la entrega de los premios académicos, y tras un intermedio musical a cargo del cantaor Felipe Lara y el guitarrista Pablo San Nicasio Ramos, se dio paso al reconocimiento de las propuestas periodísticas, audiovisuales y multimedia que han contribuido a la promoción del cine español.

La jefa de Cultura de Cadena SER, Pepa Blanes, fue la primera en coger el micrófono al recibir de manos de la cineasta Paula Ortiz la estatuilla Medios Emergentes por el podcast que dirige, El Cine en La SER. “Este premio es para una persona conectada con lo más celeste de la comunicación y que hace que las luces de la imaginación lleguen al público. Es una mujer que abre camino y que cree el cine es un elemento transformador del mundo”, subrayó Ortiz sobre la premiada.

A Blanes le siguió su compañera de profesión, María Sanz, quien se subió para recoger el galardón Artículo Especializado por su publicación Especial Film Commission en la revista Cinemanía. “Gracias por poner el foco en esta parte de la industria menos visible”, señaló la protagonista.

A continuación se entregaron los galardones a mejores libros. Así, el premio a Mejor Libro de Investigación recayó sobre el crítico e historiador, Carlos F. Heredero, por su publicación Iceberg Borau. La voz oculta de un cineasta. El también periodista y escritor, Fernando Lara, otorgó la estatuilla dedicándole unas palabras: “Es muy fácil entregar este premio, porque Heredero es el mejor. Es un libro modélico”. Por su parte, Heredero agradeció el reconocimiento recordando la figura de José Luis Borau y su “inmenso legado”.

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, tomó la palabra instantes después para anunciar el ganador de Mejor Libro de Cine Español, que recayó en el director Manuel Gutiérrez Aragón por su novela autobiográfica Vida y Maravillas, publicada en Anagrama.

Méndez-Leite aprovechó la ocasión para introducir el libro: “Son unas memorias que relatan aspectos del entendimiento de Manuel con la realidad que le rodea.

A lo largo de estas páginas va contando momentos de la España que le ha tocado vivir, focalizándolos con su infancia, sus luchas sindicales, su paso por la Escuela de Cine”. “Su obra cinematográfica es extraordinaria”, siguió, que cerró su discurso animando al cineasta a hacer una nueva película. Por su parte, Gutiérrez Aragón declaró: “Me gusta volver a estar con la familia del cine y estos premios son una gran oportunidad. El cine va mucho más allá que las películas y celebro que la Universidad se ocupe del cine”.

La estatuilla a Mejor Evento fue entregada por el productor José Luis García-Berlanga a la exposición con la que CaixaForum ha homenajeado el legado de su padre, el director Luis García-Berlanga: Interior Berlanga. “Esto es una exposición maravillosa, con material personal de toda una vida, catalogado y digitalizado por La fundación para que se pueda disfrutar”, expresó García-Berlanga. La coordinadora del proyecto ganador, Lavinia Mayer Rodà, recogió el galardón acompañada por Noelia Sastre, de Filmoteca Española.

Un nuevo premio en la edición

A continuación se estrenó la nueva categoría de estos premios con el reconocimiento a Mejor Investigación Audiovisual, que fue a parar al director Miguel Olid por su documental Summers, el rebelde (2024). “El cine documental no sería lo que es si no fuese por el trabajo de mucha gente. La ‘Summersfobia’ me hizo creer que había una historia que contar. Le dedico este premio a toda la gente que investiga sobre cine español”, manifestó el autor.

Una vez le dio paso la presentadora, la también directora de cine, Andrea Jaurrieta –ya nos hemos referido a ella en este espacio por su trabajo Nina– se situó en el atril para pronunciar el nombre del premiado a la Trayectoria Profesional.

“Me hizo mucha ilusión cuando me propusieron entregar este premio porque he crecido con Días de Cine, y es un orgullo darle el premio como espectadora y como cineasta. Gente de mi pueblo supo que hice una película porque salió en Días de Cine”, adelantó la autora para acto seguido invitar a Gerardo Sánchez a recoger el galardón.

Tras un juego de relaciones fílmicas, el periodista declaró que si había obtenido este premio es gracias a trabajar con “gente con talento” y lanzó un alegato: “Esperemos alimentar a otras generaciones de cineastas”.

El programa televisivo de RTVE Cine de Barrio, presentado Inés Ballester y dirigido por Machús Osinaga, cerró la ceremonia.

Enrique Cerezo fue el encargado de entregar este premio: “Es un servicio público en sí mismo. Porque, además de entretener, da visibilidad a un cine injustamente denostado en multitud de ocasiones.

Gracias a este espacio, revivimos experiencias, emociones y recuerdos, al tiempo que se divulga y promociona nuestra cultura fílmica”. “Cuando empezamos en esto, todavía llamaban a estas películas españoladas. Con el tiempo, ha evolucionado el cine y nuestro programa, y contamos con un programa con mirada propia”, expresó Ballester, a quien siguió Machús Osinaga, que aprovechó para recordar el equipo detrás del espacio televisivo “que nos enseña por qué somos así”.