'Tu madre o la mía: guerra de suegras': nueva comedia de Chus Gutiérrez.

Ya está disponible el tráiler de Tu madre o la mía: guerra de suegras, la nueva película de Chus Gutiérrez (Nominada al Goya por Sublet y directora, entre otras de Retorno a Hansala, Ciudad Delirio, Sin ti no puedo o más recientemente, De Caperucita a Loba). Ángela Obón y Sabina Méndez firman el guion.

El 2 de agosto es la fecha elegida para el estreno en cines de esta particular guerra de suegras protagonizada por Carmina Barrios (Carmina y revienta, Carmina y Amén o El Silencio del Pantano) y la reconocida actriz mejicana Patricia Bernal (Guerra de likes, Amenaza roja, Damián, o Viaje por una larga noche), junto a los futuros contrayentes a los que dan vida, Salva Reina (Señor dame paciencia, La isla mínima, Hasta que la boda nos separe) y la actriz y compositora Paulina Goto (Bendita suegra, My little Pony). Completan el reparto el actor mejicano Saúl Lisazo y Laura Galán (ganadora del Goya como actriz revelación por Cerdita).

Tu madre o la mía: guerra de suegras es una comedia de enredos sobre la lucha de dos madres dispuestas a hacer lo que sea para decidir hasta el mínimo detalle de la boda recién anunciada de sus hijos. Producida por Esto También Pasará (Ya no quedan Junglas adonde regresar, Tierra de nadie, La Navidad en sus manos, La Familia Benetón, El Refugio, Sin ti no puedo, Lobo Feroz, De Caperucita a Loba), del gaditano Álvaro Ariza, la película ha sido rodada en Andalucía y Madrid.

¿De qué va Tu madre o la mía: guerra de suegras?

Paco y Regina van a casarse, pero no saben que eso desatará una lucha entre sus madres por ver quién decide hasta el mínimo detalle de la boda. Carmen, la madre de Paco, es una experta en el chantaje sentimental para conseguir lo que quiere. Mientras que Catalina, la madre de Regina, es una experta en usar sus contactos para presionar y extorsionar a la gente hasta que se cumpla su más mínimo capricho. La lucha de ambas desata una batalla de proporciones épicas, donde no quedará nada en pie.

Por su lado, Tu madre o la mía: guerra de suegras será distribuida por A Contracorriente Films y posteriormente a todos los hogares con Prime Video

