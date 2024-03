¡Mis queridos palomiteros! Bayona (‘Lo imposible’) asegura que “en el cine, el tesoro está en el viaje”.

Con la cabeza aún puesta en La sociedad de la nieve, ese espectacular, doloroso y tremendo drama biográfico ambientado en los Andes –cuenta entre otros hallazgos con un importante halo de esperanza entre tanto horror-, y que inexplicablemente los académicos americanos ha dejado fuera del premio Oscar al mejor maquillaje o a la mejor película internacional, quiero detenerme ahora en otra gran película del oscarizable J. A. Bayona, Lo imposible, cuya historia arrancó en Tailandia.

Y, también con una tragedia familiar de telón de fondo, recordamos sobrecogidos cómo un tsunami arruinó las vacaciones y las vidas de muchos inocentes. En este caso las palabras que siguen son de la escritora de cine Marta García Outón, que propone una mirada íntima sobre el realizador español.

Bayona (‘Lo imposible’) asegura que “en el cine, el tesoro está en el viaje”

Juan Antonio Bayona ha demostrado ser, ante la Academia de cine español y en numerosos festivales de ámbito nacional e internacional, un director de cine con gran talento, pues ya con sus dos primeros proyectos de largometraje (Lo Imposible y El Orfanato) ha salido reconocido como uno de los mejores directores de la industria cinematográfica española con una inicial y fuerte carrera hacia el éxito internacional. Gracias a su optimismo, este novel artista nos ha demostrado que, creyendo en uno mismo, cualquiera puede lograr lo imposible.

No obstante, aunque se está lanzando hacia el éxito internacional, así como hacia el reconocimiento hollywoodiense, Juan Antonio Bayona ha dejado claro que quiere lanzar su carrera cinematográfica en España, porque sabe que el cine español es bueno y merece demostrarlo; tan sólo, declara el director, hay que saber darle al público lo que espera de los cineastas españoles y que además, tiene la capacidad de satisfacer: “Uno tiene que creer en uno mismo para poder arrastrar a los demás (…) aunque uno también debe poner los pies en el suelo y reconocer que uno es en función de los demás”. “En el cine, el tesoro está en el viaje”.

J. A. Bayona insiste en la importancia de su vocación a través de esta frase. Su trayectoria como director cinematográfico no fue inspirada a partir de una propuesta particular o al vivir un momento especial o radical, sino gracias a la construcción paulatina de su formación en torno al mundo de cine: “el cine es la mezcla de lo que has vivido, lo que te gustaría vivir y lo que te da miedo”, dice el director.

Además, el cineasta catalán es una persona que no se deja llevar por una guía racional, tratando de proyectar en la pantalla las modas del momento o lo que se exige para el éxito, sino que él convierte sus proyectos en una trayectoria personal que va construyendo a través de su impulso emocional. ¿Cuál es la clave de su éxito, entonces? Los periodistas aseguran que se debe a su intención de hacer películas comerciales, acorde a los gustos del público, sin embargo, el director se defiende diciendo que sus películas no dejan de ser personales, proyectos que siempre le gustaban o que le gustaría ver en el cine

Desde un principio, se introdujo en el Festival de Sitges donde, recuerda, logró encontrar su camino: “Soy un hijo de Sitges. (…) Llevo la mitad de mi vida asistiendo al festival. Aquí está parte de mi educación sentimental, mis amigos… Aquí conocí a Guillermo del Toro y aquí era el lugar donde debía presentar mi primera película”. Más tarde, conocería a Sergio Gutiérrez Sánchez, quien sería el guionista en todas sus películas. Tras su notable éxito, Juan Antonio Bayona ha sido acogido en multitud de festivales: Cannes, San Sebastián… de donde tampoco saldría con las manos vacías.

Su trayectoria ha sido reconocida desde que comenzó. Con su primer largo, El Orfanato, alcanzó la cumbre del éxito: obtuvo 7 Goyas, entre ellos el de Mejor director novel, y 14 nominaciones, Premio revelación en el Círculo de Escritores Cinematográficos, Mejor director en el Festival de Porto, Mejor película de Ciencia Ficción y Primer premio en Gérardmer Film Festival y Primera obra en los Premios ACE.

Con Lo Imposible, su segunda película largometraje, Bayona ha alcanzado, en muy poco tiempo, un importante reconocimiento nacional e internacional: 6 premios Gaudí, 5 premios Goya, entre ellos el de Mejor director, y 11 nominaciones, Premios nacional borrad review, 1 nominación a Premios SAG, 1 nominación a los Globos de Oro y 1 nominación a los Premios Oscar.

Precisamente ha sido con esta película, Lo Imposible, cuando ha alcanzado un gran puesto en el ámbito del cine nacional e internacional. Bayona ya se mostró como un director rompedor, arriesgado, valiente. Sin duda, ha superado la prueba demostrando así que el cine español puede hacer un tipo de cine que hasta ahora la industria ha temido afrontar.

¿Es posible un cine objetivo, como pretende transmitirnos J. A. Bayona en Lo Imposible? La reacción que querían lograr ha sido igual en todos los países; se ha convertido en una historia realmente internacional. “La ola se lleva la raza, la clase social… se lo lleva todo. Y ahí dejas de hablar de todo eso para hablar de personas y las personas somos todas iguales en todo el mundo”. Lo bueno, como dice el director, es que la película no es entretenimiento, sino que deja al espectador con algo acerca de lo que pensar, sobre todo acerca de los valores (“habla del ser humano desde un punto de vista muy optimista”) y de que no hay que tener miedo al cambio, sino que en el cambio existe una oportunidad de cambiar.

Juan Antonio Bayona se ha constituido como el nuevo director referente del cine español y, como ya hemos dicho, aunque su éxito se dibuja en un ámbito nacional como internacional, Bayona asegura que prefiere lanzar su carrera en España, ya que no duda de que su país tiene medios para hacer muy buenas películas y muestra el resultado de sus filmes para demostrarlo: “El cine español es muy bueno y posee unas historias magníficas, lo que pasa es que falta un poco de confianza en nosotros mismos. Nos falta quitarnos de encima un poco el complejo a la hora de afrontar cierto tipo de cine, pero los medios, los actores y los técnicos los tenemos”.

Además, Bayona ha demostrado ser una persona inquieta, abierta a la vida, que transforma cualquier crítica negativa en un proyecto ambicioso, y además, presenta una riqueza interior de una manera honesta (ya lo vimos en la ceremonia de los Goya entregando su Premio a Mejor Director a María Belón, aquella mujer a la que no volvería a ver pero a quien debía todo, pues en su persona y en su historia está basada su magistral película Lo Imposible).

Tímido, profundo e incluso bastante reflexivo y filósofo, el director español declara que su profesión es más que contar historias, ya que también se ha convertido en el medio para transformar su persona y además, invitar al espectador a hacer lo mismo.

Share and Enjoy !