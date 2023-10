¡Mis queridos palomiteros! Ya está aquí la novena edición del ‘Another Way Film Festival’. Another Way Film Festival, el festival de cine documental sobre progreso sostenible de Madrid con presencia nacional –al que ya nos hemos referido en otras ocasiones– celebrará su novena edición del 18 al 25 de octubre en formato presencial y online. Las sedes serán: Cineteca Madrid, Cines Golem Madrid, Filmoteca Española, Institut français de Madrid, Filmin y la plataforma online del festival.

Bajo el lema “El giro de guion por escribir” se presenta una programación que va más allá de lo convencional, desafiando los límites de la creatividad y la sostenibilidad. En total se podrán ver 43 títulos repartidos entre documentales, películas de ficción, cortometrajes y una miniserie de tres capítulos en torno a temáticas como el cambio climático, la crisis energética, el consumo en relación con el medioambiente, la justicia social y el activismo.

De esta selección, 15 documentales entrarán a competición: 10 en Sección Oficial y 5 en Sección Impacto. Sus nacionalidades provienen de países tan diversos como EEUU, Australia, Kenia, India, Filipinas, Hong Kong, Brasil, Ecuador, España, Alemania, Francia, Irlanda, Suiza, Italia, Grecia, India, Suecia o Reino Unido.

“Cada película de la programación de este año es un testimonio apasionante y atrevido, una llamada a la acción que desafía las normas establecidas y resuena con las voces del cambio”, afirma Marta García Larriu, directora de Another Way Film Festival. “Queremos compartir una visión fresca y audaz de lo que el cine puede ser. Desde cautivadoras narrativas hasta obras maestras visuales que retan la percepción, siempre reflexionando sobre nuestro papel en el mundo y la importancia de cuidar nuestro planeta. Queremos ofrecer una experiencia que trascienda la pantalla y deje huella en los corazones y mentes de los espectadores”.

La película inaugural de esta nueva edición será Deep Rising, dirigida por Matthieu Rytz, narrada por Jason Momoa (Juego de Tronos) y presentada en Sundance 2023. Este exquisito documental medioambiental es también una apasionante y actual historia de intriga geopolítica, científica y corporativa. Mientras expone los fines destructivos de una organización secreta por extraer cantidades masivas de metales del fondo marino, Deep Rising ilumina la relación vital entre las profundidades del océano y el sustento de la vida en la Tierra.

Ya están disponibles las entradas para la Sección Impacto que se celebrará en Cines Golem. En todo caso, toda información se actualiza periódicamente en la web del festival.

Programación a competición:

De las 15 películas documentales que forman parte de la programación de largometrajes a competición, diez compiten en la Sección Oficial y optan por llevarse el Premio del Jurado a Mejor Película de 1.500€.

El resto de premios se otorgarán independientemente de la sección en que se muestre el título (Oficial o Impacto). Los cuatro galardones a largometrajes que completan el festival son: Premio Odisea para su exhibición en la cadena; dos Premios del Público, uno por sección consistente en accesorios hechos con material reciclado cortesía de la marca Sin Desperdicio; y la mención EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance), un apoyo valorado en 2.000€ para presentar la película ganadora en algunas universidades que conforman la alianza.

El jurado de esta novena edición estará compuesto por Edurne Rubio, directora de comunicación, Fundraising y Transformación digital en Greenpeace; Itziar Miranda, actriz (Amar es para siempre), escritora y activista por los derechos de la mujer y la sostenibilidad; Lola Huete Machado, periodista que durante tres décadas ha trabajado en El País, fundó y dirigió la sección de referencia informativa sobre pobreza y desarrollo sostenible Planeta Futuro y el blog África no es un país.

Los diez documentales que forman parte de la Sección Oficial, de los cuales nueve serán estrenos nacionales, son la mencionada Deep Rising; Alpenland, que explora el profundo vínculo con la naturaleza y el desafío de vivir atrapado entre la economía y la ecología; Plastic Fantastic, que retrata la crisis del plástico a través de las voces de la industria, científicos y activistas.

Le seguirá À demain mon amour, la historia de una pareja de sociólogos que deciden vivir su jubilación luchando contra el sistema capitalista global o Between The Rains, que muestra a una infancia atrapada en una cultura tradicional en Kenia que es víctima del cambio climático.

Por su lado, This Stolen Country of Mine es el relato de la lucha activista contra la recolonización ecuatoriana por parte de China; Surrender Your Horns es un documental experimental que mezcla mundos reales y de fantasía sobre la relación del ser humano con los animales; A Mãe de Todas as Lutas muestra la trayectoria de dos mujeres que nos conectan con el concepto de violencia y apropiación del cuerpo femenino; Paradise explora las rápidas consecuencias del cambio climático en las regiones polares a través de los incendios; y Kristos, The Last Child, que será la película de clausura, expone la encrucijada del único estudiante de una pequeña escuela primaria sobre si seguir con su educación o convertirse en pastor.

Además se proyectarán 5 documentales, todos ellos estrenos en Madrid, dentro de la Sección Impacto: Domingo, domingo, película de la directora española Laura García Andreu, sobre un peculiar agricultor obsesionado con las naranjas y las patentes de las multinacionales; Against the Tide (Remando a la deriva) retrata la amistad entre dos pescadores que se enfrentan por la evolución de la pesca en la India; Historjà – Stitches for Sápmi es la historia poética y visualmente impresionante sobre la lucha de los pueblos indígenas del círculo polar contra el cambio climático; Fauna, película del director español Pau Faus, muestra la contraposición de dos mundos, el de un pastor que ve cómo su trabajo desaparece y el de los científicos de un laboratorio de experimentación animal; y Delikado, el relato de tres carismáticos líderes activistas que arriesgan sus vidas por preservar la última frontera ecológica en Filipinas.

Y aún hay más. Se podrá ver en Cineteca Madrid la sesión de los 8 cortometrajes nacionales de “Rueda por el cambio”, sección patrocinada por Signus Ecovalor. Estos trabajos a competición optan a llevarse el Premio del Jurado de 600€. Los cortometrajes internacionales de “Rueda por el cambio”optan al Premio del Público de 400€, destinado al trabajo con más visionados en el canal de YouTube del festival.

Durante la clausura también se entregará el premio del concurso “Guiones por el cambio”, patrocinado por El Gatoverde Producciones, consistente en 2.000€ para el desarrollo de su guion.

Jurado:

El jurado está compuesto por Gemma Vidal, productora ejecutiva de Atresmedia; Chelo Loureiro, productora y directora de cine especializada en animación; Rodrigo García, programador cinematográfico y miembro del colectivo mediadistancia; y Leo Bensadon, responsable de desarrollo de El Gatoverde Producciones. Los proyectos seleccionados se anunciarán el 25 de octubre durante la clausura del festival.

Secciones y actividades no competitivas:

La programación cinematográfica se completa con tres secciones no competitivas: Orígenes, que podrá verse en Filmoteca Española, nos muestra las inquietudes medioambientales en la Historia del Cine Español; la proyección de la miniserie Un mundo nuevo –protagonizado por Cyril Dion- en colaboración con el Institut français y Arte TV; y la matiné infantil, que cuenta con el apoyo del Festival MICE, sobre cortometrajes hechos por escolares.

La oferta del festival se completa con la celebración de cinco actividades paralelas, tanto para profesionales como para toda la familia, que se desarrollarán en diferentes parques y jardines de Madrid, un taller de mediación cultural, un concierto de gospel, un encuentro profesional y un espectáculo de poesía.

