‘Skyfall’: Te explicamos por qué es la historia más violenta de James Bond

En este tiempo de periodo estival, de desconexión general, me he topado con que en la televisión han vuelto a poner Skyfall, entretenimiento veraniego más que apropiado. Otra cosa es lo que tiene la película dentro de sí, que se estrenó en España el 31 de octubre de 2012. Y es que el paso de los años, como en esa gran historia teatral que es La herida del tiempo (J. B. Priestley, 1937), siempre deja una huella y, en consecuencia, la perspectiva sobre la película de marras cambia. Veámoslo con más detalle.

Diría que el tráiler ya preludia la virulencia con que se presenta la historia -y que después se constata en su totalidad-, algo que la franquicia está acentuando desde la magnífica Casino Royale (2006) hasta Sin tiempo para morir (Cary Fukunaga, 2021). Ello no quiere decir que Skyfall esté muy bien interpretada por su protagonista, Daniel Craig, y por su antagonista, Javier Bardem.

Por su lado, Sam Mendes, que ya dirigió a Craig en su debut como agente 007 en Casino Royale y en Quantum of solace (Marc Forster, 2008), despliega demasiada acción que ni justifica ni se lo propone. En su lugar, Mendes podría haber dado rienda suelta a una historia más elaborada argumentalmente, si tenemos en cuenta lo que dan de sí las historias de James Bond. Por eso no es censurable, faltaría más. Es censurable por el derroche de violencia gratuita, tal vez como la de Tarantino, pero sin bolsas de sangre o chorros de tomate, o como la de Alien (Ridley Scott, 1979) pero sin espagueti sobre la mesa, por poner dos de los muchos ejemplos que nos sirve con generosidad la Historia del Cine.

Todo ello me lleva a una reflexión nada optimista. Y es que, sinceramente, siento que se está produciendo es una involución en la saga. Cierto es que me pareció muy vibrante y brillante (perdonad la cacofonía) Casino Royale, donde Mendes configura la personalidad de Bond perfectamente, desde su grotesco origen hasta su elegante final, donde le convierte en el personaje flemático que todos conocemos. Es más, si tras Casino Royale nos vemos El Dr. No (Terence Young, 1962) la identidad de Bond es invariable, salvando las distancias interpretativas de Sir Sean Connery, que en paz descanse. Y por esa genialidad, Mendes merece un aplauso.

Sin embargo, como ocurre hoy día con la cultura dominante de la imagen, los modos y maneras de ver cine -a veces de consumir cine solamente- han cambiado. Y en ese proceso, en esa metamorfosis, parece que la industria se ha modernizado demasiado y los hábitos que exhibe el séptimo arte han cambiado de tono totalmente. Y eso parece que obliga a que aceptemos el modelo postmoderno del cine de acción en favor de un público potencialmente juvenil que no quiere discursos sino espectacularidad en la imagen, a lo que se añaden las nuevas técnicas con el 3D estereoscópico. Por eso no hay que confundir espectacularidad con espectáculo.

Espectacularidad es Ben-Hur

Espectáculo es The artist

Y digo más. Lo que tampoco me convence es el argumento enrevesado de El Caballero oscuro: la leyenda renace (2012), aunque en este ejemplo la película es más pura, menos sutil, más humana y más directa que las anteriores de la saga Batman, por lo que mejora el resultado final de la trilogía principal.

Pero eso no quita que también la carga de violencia de este filme sea desproporcionada (lo fue bastante con el Joker interpretado por malogrado Heath Ledger en el filme que le precedió, El caballero oscuro), aunque Christopher Nolan, el director, ya haya demostrado que es un cineasta brillante, más en el fondo que en la forma. ¡Siempre pensé que Anne Hathaway sería incapaz de quitarse el disfraz de Princesa por sorpresa para ponerse después el de Catwoman!

En resumen, ¿vamos a convertir lo que hasta ahora está mal denominado ‘normal’ (violencia generalizada, a veces de dudoso gusto) en ‘extraordinario’ (diálogos y puestas en escena en consonancia con una historia de ciencia ficción con mesura? ¿O es al revés?

Y todo ello aderezado con el falso y erróneo criterio de algunos exhibidores que, por ejemplo, antes del pase de una película infantil como Ice Age 4 (Steve Martino y Mike Thurmeier, 2012) tienen la falta de delicadeza de proyectar, con la misma virulencia que exige el guion, el tráiler de Amazing Spiderman (Marc Webb, 2012) para asombro de niños, como quedó acreditado posteriormente en las salas a través de las quejas de los padres por este motivo. Claro, eso de controlar los códigos de autorregulación de contenidos no les va demasiado.

¡Ah!, y que nadie caiga en la trampa de decirme de que como Brad Pitt defendió la violencia en el cine en el festival de Cannes a cuentas de Killing them softly… (Andrew Dominik) todo cuela. Pues no, no y no. ¡Feliz miércoles!

