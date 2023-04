¡Mis queridos palomiteros! ‘En temporada baja’: Gran reparto para buen dramedia de David Marqués.

Hoy, 14 de abril, llega a las salas de cine el dramedia social español En temporada baja, dirigido por el joven valenciano de 51 años, David Marqués (El club del paro, 2021; Cualquiera, 2003; Bocanadas, 1997), que ha coescrito con Jon Iriarte y los autores vascos Javier Félix Echániz y Asier Guerricaechevarría. De su distribución se encarga Begin again films.

La película sigue las andanzas de Alberto (Antonio Resines), un hombre de mediana edad que profesionalmente se había dedicado a representar a futbolistas de élite y gozaba de fama y prestigio. No en vano, se le conocía como “el crack”. Pero los vaivenes de la vida, es decir, su separación y el giro que por este motivo ha dado su economía, le han llevado a un escenario muy distinto y más en concreto a un camping a las afueras de Valencia donde vive como puede.

Un día se encuentra con Charly (Edu Soto), el policía local divorciado y con dos hijos, Laia y Nico, al que tampoco le salen bien las cosas. Su mujer, Sara (Ana Milán), le ha echado de casa y mientras intenta reconquistarla vive en su trabajo. Alberto, no obstante, decidirá apoyar a Charly y le invitará a vivir en el camping con él.

A ellos dos, se les suman otras dos personas: Raúl, periodista (Coque Malla), y Martín (Fele Martínez), en la misma situación de desesperación laboral y sentimental, de caracteres opuestos, ambos con vocación moral de ayudar a Charly. Los cuatro juntos intentarán entenderse y arreglar el mundo.

David Marqués ha sabido articular un guion que plantea temas de cierto interés

A David Marqués, coautor con Javier Fesser del guion de esa maravilla que es Campeones (Javier Fesser, 2018), se le nota mucho que conoce el oficio por partida doble: por un lado, ha sabido articular un guion que plantea temas de cierto interés, sin caer en el toque cainita de los trabajos al uso de este estilo, a sabiendas de que cuenta con un reparto actoral de alto voltaje y hubiera sido fácil continuar por derroteros menos edificantes.

Sin embargo, esa contención empleada es casi lo que más satisface de En temporada baja. Y, por otro lado, ya se había adentrado en el terreno del mundo laboral en crisis y el paro con su película El club del paro, donde también había contado con Antonio Resines como cabeza de cartel. Es decir, que muy raras tendrían que haber sido las cosas para no elaborar un buena historia. Eso no quiere decir que se eche de menos más acción y emoción en la aventura y una mayor concreción en su destino final, que habría conseguido que no se resienta su ritmo.

No obstante, podemos decir que En temporada baja Marqués se adentra de nuevo en el cine social con bastante elegancia, como en el pasado ya hicieron con solvencia Gracia Querejeta, Fernando León de Aranoa o Pedro Almodóvar, si bien es cierto que su máximo exponente, el padre social de este género, es el británico Ken Loach que ha hecho de él su seña de identidad.

Volviendo a En temporada baja, ponemos en valor la demanda que hoy día existe por ofrecer una imagen empoderada de la mujer y de servirla sin muchas alharacas. En este sentido, el filme cumple con el objetivo. Por otro lado, resulta gratificante el regreso a la gran pantalla del cantante Coque Malla, al que no veíamos desde hace 10 años cuando trabajó en la correcta Gente en sitios (Juan Cavestany). Y, por último, debe subrayarse el muy buen trabajo que hace Antonio Resines en todas las etapas por las que atraviesa su personaje.

Además de las virtudes antedichas, resulta interesante el tratamiento que En temporada baja hace sobre la amistad, aupado en escenas memorables que están bien apoyadas con gags brillantes donde se entremezclan humor e ironía con mesura. Y también ha de recordarse que la película logra hacer verosímiles a todos los antihéroes, a mostrarlos tal cual son, sin que haya necesidad de crear simpatías con ellos.

En cuanto al apartado actoral, no solo los varones del dramedia hacen un muy buen trabajo de interpretación. También ellas (Ana Milán, Rosana Pastor, Marta Belenguer y Lorena López) demuestran que el tiempo en el oficio les ha hecho crecer como intérpretes: aquí la química entre todas funciona y además están espléndidas.

Por todo ello, podemos concluir que En temporada baja es una película recomendable a pesar de algunas arritmias y de su modesto presupuesto.

