‘El cine español contra sí mismo’: Valiosa autocrítica de Steven Marsh

Ha caído en mis manos uno de los ejemplares más interesantes y completos sobre cine español, donde se realiza una oportuna autocrítica sobre el cine patrio, urgente y necesaria, firmada por el catedrático y especialista en cine Steven Marsh, que ha editado la exquisita Cátedra en su colección Signo e Imagen –a la que ya nos hemos referido en otras ocasiones-, con todo lujo de detalles.

En general, acostumbrados a las críticas gratuitas que se vierten sobre el cine que se hace en España a todos los niveles, o más en concreto las provenientes de aquellas personas que no lo saben fundamentar, he aquí un volumen que reconoce las debilidades que tiene y que, a su vez, propone salidas a un panorama no tan descalabrado como imagina el gran público.

Al tiempo, su autor, Steven Marsh, afincado en Chicago y Madrid, recuerda de qué va el cine y cuáles son los pilares sobre los que se sostiene, a menudo a través de una relación de películas no muy conocidas. Sin remilgos, Marsh recuerda que el trabajo en ningún caso pretende arremeter ni contra los historiadores de cine, ni contra la propia historia fílmica sobre la que se ha construido una civilización que ha puesto nombre y apellidos a géneros y cineastas, por ejemplo.

Marsh no tiene pelos en la lengua y su análisis fílmico no se queda en una somera exposición de referencias al estilo -película, historia que ha generado y consecuencias-, sino que además, y gracias a las seleccionadas imágenes en blanco y negro expuestas, pone el acento en la evolución de la narrativa audiovisual y en cómo se ha forjado un lenguaje muy completo sobre la cultura de la imagen: desde su estética a sus maneras y modos de darle un valor.

Además, El cine español contra sí mismo en sus 336 páginas traza las continuidades y discontinuidades fílmicas subterráneas del legado del surrealismo y del compromiso político dentro del Estado español desde los años treinta hasta la actualidad, desde la obra pionera de Carlos Velo, José Val del Omar, Luis Buñuel y Salvador Dalí hasta el cine militante actual forjado en la estela del 15-M, que ofrece un interesante mosaico / marco histórico y una relación de películas en torno al fenómeno, a las que antes no se les había prestado tanta atención. Sin ninguna duda, es uno de los capítulos más atractivos del libro.

Sin embargo, por mucho que esté radicado en la historia, este no es un ejemplar histórico, sino una contrahistoria, una impugnación de la temporalidad en sus diferentes formas.

Enmarcado por la teoría de cine y el pensamiento filosófico, este libro sigue las huellas de estos antecedentes para analizar la obra de una serie de cineastas poco estudiados y no canónicos con el propósito de llevar el debate sobre el cine hacia unos horizontes críticos alternativos más cosmopolitas y complejos.

En la época de lo posnacional y lo poscinemático, este volumen de nueve capítulos y un excepcional epílogo plantea un reto al discurso historiográfico tradicional y pone en tela de juicio el concepto de “cine nacional” y cuestiones formales de la práctica fílmica.

Es pues, El cine español contra sí mismo, un dechado de virtudes, muy recomendable y muy disfrutable para los especialistas en el séptimo arte que ha de estar en todas las estanterías, porque con todo merecimiento se ha ganado un hueco.

