¡Mis queridos palomiteros! ‘Adictos’: Magüi Mira redefine con elegancia un mundo distópico. No, no es una contradicción para quien pueda pensar que la distopía no es algo elegante y bien trazado, y solo puede representarse de manera sucia y desorganizada.

Ciertamente, el cine con especial interés lo ha representado sin orden ni concierto, desde la muda Metrópolis (1927) del vienés Fritz Lang o a través de El Hoyo, thriller psicológico dirigido hace dos años por el bilbaíno Galder Gaztelu-Urrutia. Pues bien, en el caso que nos ocupa se muestra todo lo contrario.

¿Qué es ‘Adictos’?

Para los autores del libreto, Juanma Gómez y Daniel Dicenta Herrera, la pieza teatral surge de la necesidad de abordar una problemática que nos afecta a todos: ¿Hasta qué punto estamos sometidos por la tecnología? ¿Somos realmente libres? ¿Qué tipo de sociedad hemos construido?

¿Qué panorama nos plantea el futuro más cercano? ¿Realmente nos merecemos el calificativo de “seres humanos”? Partiendo de esta premisa argumental, Adictos presenta a tres personajes que darán buena cuenta de las consecuencias del uso irregular de las tecnologías más avanzadas.

Por un lado tenemos a la doctora Estela Anderson (Lola Herrera). Es una reconocida científica que ha diseñado la última versión de un asistente virtual, Nova 7. El reciente aparato pretende acercar posturas a nuestra situación emocional o recomendarnos otro tipo de conversación, como hoy día hacen muchos de los que tenemos en casa. Algo que no tendría nada de extraño, salvo si queremos prescindir del todo del ser humano a través de un censo digital.

Magüi Mira acierta con Adictos, puesto que ha servido un buen drama que está bien armado y estructurado, bien dirigido y bien interpretado

El problema es que la ficción distópica en marcha pretende que el Estado instale en los hogares esa aplicación y de esta manera controle a las masas. En este sentido, el planteamiento comparte trazas con el filme del cineasta neoyorkino Stanley Kubrick, 2001, una odisea en el espacio (1968), que como se sabe al final la máquina termina por dominar a su creador.

Además, el drama futurista Adictos cuenta con la Dra. Soler (Lola Baldrich), una psiquiatra que ayudará a esconder a Estela Anderson de quienes pretenden terminar con su vida, y que se convertirá en un apoyo moral importante.

En gran medida, esta relación amistosa también tiene eco en el cine a través de Persona (1966), del sueco Ingmar Bergman, de la que hace ocho años se hizo una espectacular versión teatral que se llamó Alma (Arturo Turón). En ella, la actriz protagonista perdió el habla durante una representación de la tragedia griega Electra. Y sin ella, sin el personaje de Electra, no puede vivir.

Tres actrices de raza que saben dar vida a sus personajes. Entre ellas, Lola Herrera, un camaleón escénico al que siempre hay que volver y desde donde hay que aprender

Por último nos encontramos con una sabihonda periodista, Eva Landau (Ana Labordeta), que interrogará a Estela sobre la nueva la naturaleza de una sociedad con grandes virtudes, pero descontrolada por completo.

De nuevo, Magüi Mira -tan buena directora como actriz- ha sabido reunir a los mejores para reconstruir un mundo que está a punto de reventar, que se va a pasar de frenada si no se le ponen límites al uso desmedido de la tecnología. Por eso me gusta el título, Adictos, porque, sin quererlo, somos adictos a ella y es difícil desquitarse.

Para desarrollar el conflicto, muy interesante en todas sus aristas y que a nadie va a dejar indiferente, Mira ha planificado la escena desde el blanco absoluto de un hospital, vestuario y mobiliario incluido. Pureza a simple vista. Tres puertas al foro en forma de persiana electrónica. Tres actrices de raza que saben dar vida a sus personajes. Entre ellas, Lola Herrera, un camaleón escénico al que siempre hay que volver y desde donde hay que aprender.

Cuenta con una efectista escenografía, suficiente mobiliario y buenos juegos de luces para lograr la ambientación preferida que dé sentido al thriller

Técnicamente Adictos también funciona. Cuenta con una efectista escenografía, suficiente mobiliario y buenos juegos de luces para lograr la ambientación preferida que dé sentido al thriller. Su minimalismo en la puesta en escena, en sintonía con el desarrollo de la historia, deja que sean tres actrices fuertes en sus campos de acción quienes demuestren su talento actoral. Y vaya que si lo consiguen.

Además, el texto contiene hondas reflexiones que han sabido exponerse con claridad en las tablas y darles forma, pero no de cualquier manera. En eso también reside su acierto al no eclipsar al respetable con datos de aquí y allá lanzados al alzar, sino en saber ponderar cada uno de sus argumentos, que han hecho con notable disposición los antedichos Juanma Gómez y Daniel Dicenta Herrera.

Por todo ello, podemos concluir que Magüi Mira acierta con Adictos, puesto que ha servido un buen drama que está bien armado y estructurado, bien dirigido y bien interpretado. Y sobre todo porque plantea un debate bienintencionado en forma de moraleja, que debería suscitar una importante reflexión al respetable.

Podéis ver el espectáculo en el Teatro Reina Victoria -que dirige don Jesús Cimarro– de martes a domingos hasta el 23 de octubre. ¡No os arrepentiréis!

