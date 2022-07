¡Mis queridos palomiteros! Stefan Jager (‘La fotógrafa de Monte Verità’): “La familia nunca falla”. Tras 13 películas a su espalda, el joven director suizo de 52 años, Stefan Jager, se encuentra en un momento de plenitud cinematográfica.

Asume que no solo desea hacer buenas películas, sino que también quiere reconocerse como un espectador en la sala de cine que disfruta con lo que ve. Pues bien, el próximo 5 de agosto estrena en cines su último trabajo, La fotógrafa de Monte Verità –que distribuye Surtsey Films-, drama costumbrista ambientado a principios del siglo XX, que narra las vicisitudes de una joven ama de casa, asfixiada por los convencionalismos y la enfermedad, sin posibilidades de escapar del apartamento de lujo donde vive.

Hasta que llega a sus oídos la existencia de un lugar donde podría ser libre y además sanar de su enfermedad. Basado en hechos reales, el filme resultó un éxito tras exhibirse en la sección Piazza Grande del Festival de Cine de Locarno. Por fortuna hemos podido entrevistar a su director.

Stefan Jager (‘La fotógrafa de Monte Verità’): “La familia nunca falla”

¿Cuál es el origen de esta historia?

El asunto se remonta al año 1989. Por entonces aún era estudiante del Festival de Cine de Locarno. Y a raíz de eso, con motivo de mi visita al festival, me trasladé a ese lugar, al Monte Verità. Y realmente me fascinó: me fascinó la naturaleza, la historia… Todavía no era cineasta, no tenía claro que iba a hacer cine, pero ya empecé a pensar… ¡Éste lugar me parece fascinante! Igual la idea de hacer algo al respecto empezó a fraguarse dentro de mí desde ese instante.

¿Le llamaba la atención lo evolucionada que estaba esa sociedad?

Sí. Y por muchas cosas: todos eran veganos, la idea de la homosexualidad estaba completamente aceptada, sin problemas, sin debate, la noción de derechos igual a derechos entre el hombre y la mujer también o la idea de vivir, digamos, en unión y en armonía con la naturaleza… Todo eso me ayudó a construir una historia, a trasladar todas esas experiencias al ambiente de nuestros días.

¿Y cómo armó el proceso?

Tuve mucha suerte al contar con el asesoramiento histórico de uno de los grandes que ha escrito un libro sobre Monte Verità. Él lo sabía todo sobre este lugar. Por ejemplo, quiénes eran exactamente los invitados en el año 1906. Conocía sus nombres, sus países de origen… Y quisimos arrancar La fotógrafa de Monte Verità en esa fecha, que coincidía con la muerte de uno de los fundadores de esa zona.

De los trabajos de la bailarina y coreógrafa estadounidense, Loïe Fuller, hemos sacado el material original de los archivos en Madrid

¿Qué hay de realidad y de ficción en el personaje protagonista?

Es 100% ficción. De hecho, no sabemos quién es el autor o la autora de las casi 500 fotos de Monte Verità que existen.

¿Es un apasionado del arte? ¿Ha conocido más a fondo la técnica pictórica?

Teníamos un experto que nos ayudaba a entender el funcionamiento de esas cámaras tan primitivas que se ven en la película. Por otro lado, de los trabajos de la bailarina y coreógrafa estadounidense, Loïe Fuller, hemos sacado el material original de los archivos en Madrid. Es más, el gran baile del filme lo obtuvimos de allí.

La película denuncia la falta de oportunidades de desarrollo laboral a principios de siglo. ¿Qué puede decirme al respecto?

Las ciudades estaban muy concurridas, el aire muy contaminado, lleno de humo, de niebla… Nos consta que desde Múnich, Rusia, Estados Unidos o Francia, por ejemplo, se realizaban viajes -algunos incluso de seis meses- hasta la colina de Monte Verità, en el cantón suizo, porque la población estaba harta de la ciudad de turno en todos los sentidos. Y he de reconocer que de donde menos gente venía era de suiza.

¿Cuál es la aportación de la historia a otras del mismo tono? Me refiero a películas en las que se mezcle el realismo mágico con una aventura basada en hechos reales

De lo que va la película es del arrepentimiento ante el hecho de la maternidad. Ese personaje femenino deja a sus hijos, abandona su condición de madre para intentar convertirse en artista. Sabemos que hay documentales en torno al fenómeno Monte Verità de hace más de 30 años. Sin embargo, nosotros decidimos ceñirnos a esos dos meses concretos de Hanna Leitner (Maresi Riegner) en Monte Verità hasta la desaparición de Lotte (Hannah Herzsprung). Y así olvidar puntualmente todo el trasfondo documental existente y añadir un tercer personaje -que es totalmente ficticio y que nos ha servido para hacer de puente ente la ficción y el fondo histórico-, y mostrarlo hasta su muerte.

Sabemos que hay documentales en torno al fenómeno Monte Verità de hace más de 30 años

¿Y cuál es su visión sobre la maternidad? ¿Monte Verità está en funcionamiento?

Empezando por la segunda pregunta, Monte Verità existe y ahora allí hay un hotel muy famoso, que sirve tanto comida vegana como carne. En cuanto a la otra pregunta, también me la planteo como cineasta. Si soy padre, si tengo hijos… es realmente un tema en complicado, una cuestión muy difícil… ¿Películas, cine o familia? Es una disyuntiva enorme, porque hacer cine es algo que quita tanta energía, es tan aplastante… Pero si tienes familia, ella está ahí para todo. Para un personaje como Hanna es incluso más difícil porque tiene dos hijas a las que quiere mucho. Yo no puedo juzgarla, pero entiendo perfectamente su dilema.

Y en este sentido, ¿qué opina sobre los valores familiares?

Hoy día, con un mundo tan inmerso en tantos conflictos, la familia es el más importante de los valores; un refugio al que acudir cuando todo falla. De hecho, lo hemos comprobado durante este tiempo del coronavirus o de la pandemia, donde para las personas solteras o sin familia sobrellevar estas penalidades ha sido incluso más difícil.

Share and Enjoy !